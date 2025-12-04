El Mundial 2026 está cada vez más cerca y los equipos se van preparando para la gran cita mundialista. Uno de los grandes protagonistas del torneo será ni más ni menos que la Selección Argentina, que iniciará la defensa del título obtenido en 2022.

Una de las principales figuras es Lionel Messi, el astro argentino, y en diálogo con ESPN, habló sobre su presencia en el torneo: “Ojalá pueda estar allí. Me encantaría estar allí. En el peor de los casos, estaré allí viéndolo en directo, pero será especial. El Mundial es especial para todos, especialmente para nosotros, porque lo vivimos de una manera completamente diferente“.

El argentino también habló del diálogo con el DT del equipo, Lionel Scaloni: “Con Scaloni lo venimos hablando (sobre la oportunidad de estar presente en el Mundial de 2026) y siempre me dice que le gustaría que esté, en el lugar que me toque, que sea y tenemos una relación de mucha confianza y hablamos de todo“.

Lionel Messi podría jugar su sexto Mundial tras los de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. [Foto: Getty Images]

Por otro lado, el futbolista también hizo referencia a cómo afecta el calendario de la MLS: “Es una realidad: a nosotros nos agarra en un momento de temporada diferente a la de Europa. De febrero a mayo tenemos un montón de partidos, lo hacemos seguido. Espero hacer una pretemporada para estar bien en el día a día. Siendo sincero, intentando ser realista y sentirme bien. Este año me sentí muy bien, jugué muchísimos partidos. La liga estadounidense es muy física, hay viajes largos, partidos que se rompen mucho y son de ida y vuelta. Ojalá que el año que viene sea de esta manera también“.

Por último, también se refirió a sus compañeros: “Es un grupo que lo va a volver a intentar, que va a dejar todo y que va a pelear. Después, por pequeños detalles, puedes quedar afuera. Un Mundial es muy difícil, cualquier selección te puede complicar, te puede dejar afuera. Puede pegar en el palo y salir, pegar en el palo y entrar“.

¿Cómo está siendo el 2025 de Lionel Messi?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, Lionel Messi lleva disputados en lo que va del año hasta 48 compromisos, en los que fue titular en 45 de ellos, prácticamente en todos. Además, convirtió 43 goles y realizó 24 asistencias, dejando en claro un alto registro en la participación con Inter Miami.

En síntesis