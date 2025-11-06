Raúl Jiménez se ha erigido en los últimos años como un referente importante en la Selección Mexicana. A fuerza de goles, y ante la poca competencia en la delantera, el atacante se ha hecho clave para la ofensiva del Tri y ahora recibió un reconocimiento.

Y para que no queden dudas de su calidad y del aporte del equipo, la propia CONCACAF se encargó de confirmarlo. Tras su gran anotación ante Canadá por las Semifinales de la CONCACAF Nations League, el ente le otorgó el premio del mejor gol del año por su anotación ante los Canucks.

En aquel duelo, el delantero marcó doblete, pero el gol que recibió el premio fue el segundo, que terminó definiendo el encuentro y dando el pase a la Final. Esto podría ser una motivación importante al atacante, quien no ha vivido los mejores meses tras el inicio de temporada, pero que demostró que tiene la capacidad de volver a ser fundamental.

Cabe agregar que el mexicano podría volver a la convocatoria de Javier Aguirre a la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA de noviembre, recordando que no pudo viajar en octubre debido a una lesión. El Tri se medirá ante Uruguay y Paraguay.

¿Cómo está siendo la temporada 2025-26 de Raúl Jiménez?

En lo que respecta al actual curso, el jugador de 34 años lleva disputados 12 compromisos, siendo titular en 8 de ellos. Marcó dos goles y una asistencia. Se perdió algunos partidos por una lesión en la cadera, pero ya está listo para volver a vestir la playera del combinado nacional.

