La próxima semana la Selección Mexicana jugará la última Fecha FIFA del año, donde el conjunto de Javier Aguirre tendrá que disputar un par de encuentros ante Paraguay y Uruguay. El conjunto nacional en esta ocasión contará con dos bajas; la primera se dio a conocer el día de ayer cuando Santiago Giménez confirmó una lesión en el tobillo que lo dejaría fuera.

Publicidad

Publicidad

La segunda baja la confirma este miércoles el periodista de TUDN, Gibrán Araige, él menciona que Julián Quiñones se encuentra con una molestia en el posterior, por lo que estará fuera por tres semanas. Justamente en el momento en el que el jugador estaba en su instante más goleador ahora tendrá que quedar fuera en dos duelos importantes.

Recuperan a Edson Álvarez y Raúl Jiménez

La misma fuente confirma que sí hay una buena noticia y es que si quedan fuera los dos delanteros, sólo quedaría Germán Berterame disponible para esta convocatoria. Sin embargo, dio a conocer que Raúl Jiménez ya está de vuelta con el equipo del Fulham, por lo que también será considerado por Javier Aguirre para estos enfrentamientos.

Publicidad

Publicidad

Pero no es el único al que recupera, sino que también regresa Edson Álvarez, quien el pasado fin de semana se sumó al Fenerbahce para disputar el juego ante el Besiktas. El “Machín” será considerado una vez más, aunque podrían buscar nuevas opciones.

¿Nuevas oportunidades?

En su último partido, el “Vasco” mencionó que habría cambios y ante la baja que podría representar también Gilberto Mora, hay un par de jugadores que están haciendo goles con sus equipos y serían una opción, por ejemplo, Obed Vargas del Seattle Sounders y Armando González de las Chivas, quienes podrían ser las sorpresas.

ver también ¿No les gustó? La reacción de la afición ante el jersey de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

En síntesis

El técnico Javier Aguirre tendrá las bajas de Santiago Giménez (tobillo) y Julián Quiñones (posterior) para la Fecha FIFA.

tendrá las bajas de (tobillo) y (posterior) para la Fecha FIFA. El periodista Gibrán Araige confirmó que Julián Quiñones estará fuera de la selección.

confirmó que estará fuera de la selección. Raúl Jiménez (Fulham) y Edson Álvarez (Fenerbahce) regresarán a la convocatoria de Javier Aguirre.

Publicidad