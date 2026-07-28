Tras la sorpresiva renuncia de Guido Pizarro, Tigres deberá salir al mercado en busca de un nuevo entrenador. Estos son los ocho técnicos que actualmente están libres y aparecen como posibles candidatos para asumir el cargo en el conjunto felino.

Todo Tigres quedó sorprendido por la inesperada salida de Guido Pizarro. Después de apenas dos partidos en el Torneo Apertura 2026, el argentino decidió ponerle punto final a su ciclo como entrenador del conjunto felino y presentó la renuncia.

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Se retira Guido Pizarro del CET, después de haber renunciado como entrenador de Tigres. pic.twitter.com/chEj0bHgZH — San Cadilla El Norte (@SancadillaNorte) July 28, 2026

Si bien el club todavía no hizo oficial la noticia, todo indica que en las próximas horas emitirá un comunicado para confirmar que Guido Pizarro no continuará en el cargo. La decisión del entrenador ya fue tomada y solo resta el anuncio por parte de la institución.

Uno de los principales motivos de su salida es que el proyecto deportivo dejó de convencerlo. Durante este mercado de pases perdió a varios futbolistas importantes y, además, la directiva no logró incorporar los refuerzos que había solicitado para afrontar la temporada.

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Por el momento no hay nombres confirmados para reemplazar a Guido Pizarro. La dirigencia recién comenzará a trabajar en la búsqueda del nuevo entrenador y todavía no trascendieron candidatos oficiales para ocupar el banco de suplentes de Tigres.

Sin embargo, el mercado ofrece varias alternativas. Hay entrenadores con experiencia internacional que actualmente se encuentran sin equipo y podrían transformarse en opciones para asumir el desafío de dirigir al conjunto felino en esta temporada.

Los entrenadores que no tienen club

Marcelo Gallardo: su último paso fue por River Plate, donde volvió a dirigir al club tras su exitoso primer ciclo.

su último paso fue por River Plate, donde volvió a dirigir al club tras su exitoso primer ciclo. Sebastián Beccacece: viene de dirigir a la Selección de Ecuador y actualmente se encuentra sin equipo.

viene de dirigir a la Selección de Ecuador y actualmente se encuentra sin equipo. Vicente Sánchez: su última experiencia fue al frente de Emelec de Ecuador.

su última experiencia fue al frente de Emelec de Ecuador. Marcelo Bielsa: quedó libre tras finalizar su etapa como entrenador de la Selección de Uruguay.

quedó libre tras finalizar su etapa como entrenador de la Selección de Uruguay. Javier Aguirre: se encuentra sin club luego de finalizar su ciclo con la Selección de México.

se encuentra sin club luego de finalizar su ciclo con la Selección de México. Ramón Díaz: el entrenador argentino viene de dirigir en Brasil y actualmente está libre.

el entrenador argentino viene de dirigir en Brasil y actualmente está libre. Diego Cocca: su último paso fue por Atlas y también aparece como una alternativa con experiencia en la Liga MX.

su último paso fue por Atlas y también aparece como una alternativa con experiencia en la Liga MX. Javier Mascherano: el exvolante argentino quedó libre luego de su etapa como entrenador de Inter Miami.

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