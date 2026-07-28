Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Leganés por el amistoso internacional: canales de TV y streaming

El equipo de José Mourinho juega un partido de preparación antes del comienzo de una nueva temporada en el futbol europeo.

Real Madrid afronta este martes uno de sus compromisos de preparación más importantes antes del comienzo de la temporada 2026/27. Desde las 10:00 horas de la Ciudad de México, el conjunto dirigido por José Mourinho se medirá ante Leganés en un amistoso que se disputará en Valdebebas, con el objetivo de seguir ajustando detalles de cara a las competencias oficiales.

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Luego de una temporada muy por debajo de las expectativas, en la que el club no consiguió levantar ningún título, la directiva decidió apostar por el regreso de José Mourinho para iniciar un nuevo proyecto deportivo. El entrenador portugués tendrá la misión de devolver al equipo a los primeros planos.

Con ese objetivo, el Real Madrid realizó una importante renovación de su plantilla durante el mercado de fichajes. El conjunto merengue incorporó futbolistas de jerarquía para volver a pelear por todos los títulos del futbol español y también internacionales.

Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Leganés

Los aficionados que quieran seguir este compromiso de pretemporada podrán hacerlo mediante las plataformas oficiales del conjunto merengue. El encuentro será emitido por Real Madrid TV y también estará disponible a través de RM Play. De acuerdo con la programación del club, la cobertura comenzará antes del inicio del partido, aunque la transmisión mostrará solo una parte del amistoso.

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Horarios de Real Madrid vs. Leganés por país

Ciudad de México: 10:00 horas.

10:00 horas. Colombia, Perú y Ecuador: 11:00 horas.

11:00 horas. Chile: 12:00 horas.

12:00 horas. Argentina y Uruguay: 13:00 horas.

13:00 horas. España: 18:00 horas.

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