Aston Villa y Real Sociedad se enfrentan este martes en un amistoso internacional. Los detalles del partido.

Aston Villa y Real Sociedad se enfrentan este martes 28 de julio en un amistoso internacional. Después del Mundial 2026, los equipos europeos comenzaron a prepararse para llegar de la mejor manera al inicio de la próxima temporada.

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Este será el tercer amistoso que dispute el Aston Villa en su pretemporada, mientras que Real Sociedad jugará su segunda exhibición después de ganarle al Wolverhampton. Tanto el equipo de la Premier League como el español aún no cuentan con sus máximas figuras que disputaron la Copa del Mundo.

Hora y sede del amistoso

El amistoso entre Aston Villa y Real Sociedad de este martes comienza a las 12:30hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Bescot ubicado en Walsall, Inglaterra.

Por dónde ver el partido

El amistoso entre Aston Villa y Real Sociedad de este martes no tiene televisación oficial en México y la única opción es contratar la suscripción de Aston Villa TV. En España el juego puede verse por el canal ETB1.

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Las probables alineaciones de Aston Villa y Real Sociedad