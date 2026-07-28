¿Juega Kylian Mbappé? La alineación de Real Madrid ante Leganés por el amistoso internacional

Real Madrid juega este martes su segundo amistoso de la pretemporada, aunque será a puertas cerradas en Valdebebas.

Real Madrid juega este martes 28 de julio su segundo amistoso de la pretemporada. En este caso el rival es el Leganés, en un encuentro que comienza a partir de las 10:00hs (Ciudad de México) y se disputa a puertas cerradas en Valdebebas.

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El equipo de José Mourinho viene de jugar un amistoso contra Alcorcón el viernes pasado y el club merengue ganó por 1-0. El Real Madrid todavía no cuenta con varias de sus principales figuras como Kylian Mbappé, Vinícius Jr, Jude Bellingham, Aurelién Tchouaméni y Marc Cucurella.

Por este motivo es que la alineación del Real Madrid no será la ideal, pero a José Mourinho estos partidos le sirven para seguir viendo a sus futbolistas de cara a la temporada que se avecina. El próximo amistoso del conjunto merengue será este sábado 1 de agosto ante Fiorentina.

La probable alineación de Real Madrid ante Leganés

Andriy Lunin

Trent Alexander-Arnold

Raúl Asencio

Dean Huijsen

Álvaro Carreras

Federico Valverde

Eduardo Camavinga

Arda Güler

Franco Mastantuono

Daniel Yáñez

Gonzalo García