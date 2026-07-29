Dónde ver EN VIVO Atlético Madrid vs. Getafe por el amistoso internacional: canales de TV y streaming

Atlético de Madrid y Getafe se enfrentan este miércoles 29 de julio en un amistoso de pretemporada. El partido se jugará a puertas cerradas y no tendrá transmisión televisiva en vivo.

Este miércoles continúan los amistosos internacionales para aquellos equipos que todavía no comenzaron oficialmente su temporada y que buscan encontrar su mejor versión de cara a todo lo que viene. En ese contexto, uno de los partidos destacados del día tendrá como protagonista al Atlético de Madrid.

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El equipo dirigido por Diego Simeone se enfrentará al Getafe en un encuentro de preparación que servirá para que el entrenador argentino continúe sacando conclusiones de cara a la próxima temporada. El Colchonero tendrá por delante una nueva oportunidad para comenzar a tomar ritmo competitivo.

El Atlético de Madrid saltará al campo desde las 12:30 hs de la Ciudad de México, en un partido que llega a menos de un mes de su debut en la Liga española. Por eso, el encuentro también será importante para que los futbolistas vayan adquiriendo ritmo y para que Simeone pueda probar diferentes variantes.

El objetivo del conjunto del Cholo será encontrar su mejor nivel lo antes posible y llegar en buenas condiciones al comienzo de la competencia oficial. El Atlético sabe que tendrá nuevamente una exigente temporada por delante, con la misión de mantenerse en la pelea frente a los grandes del futbol español.

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Atlético de Madrid vs. Getafe: no será transmitido por televisión abierta

El amistoso internacional entre Atlético de Madrid y Getafe no contará con transmisión por televisión abierta. Por ese motivo, los aficionados deberán estar atentos a las redes sociales de sus equipos para enterarse los detalles del encuentro.

Atlético de Madrid vs. Getafe: horarios en todo el mundo

España: 20:30

20:30 Argentina: 15:30

15:30 Brasil: 15:30

15:30 Uruguay: 15:30

15:30 Chile: 14:30

14:30 Paraguay: 14:30

14:30 Bolivia: 14:30

14:30 Venezuela: 14:30

14:30 Estados Unidos: 14:30 (Costa Este – Nueva York) / 11:30 (Costa Oeste – Los Ángeles)

14:30 (Costa Este – Nueva York) / 11:30 (Costa Oeste – Los Ángeles) Ecuador: 13:30

13:30 Perú: 13:30

13:30 Colombia: 13:30

13:30 México: 12:30 (Hora del Centro)

En sintesis

Atlético de Madrid enfrenta hoy a Getafe en un partido amistoso de pretemporada.

enfrenta hoy a Getafe en un partido amistoso de pretemporada. Diego Simeone buscará afinar detalles para el inicio de la temporada en España.

buscará afinar detalles para el inicio de la temporada en España. El partido Atlético de Madrid vs. Getafe se disputará a las 12:30 horas (México).