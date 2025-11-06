La Selección Mexicana sigue en búsqueda de su mejor versión para el Mundial 2026. Los dirigidos por Javier Aguirre todavía no convencen a la afición con el nivel mostrado y se espera que mejoren de cara a lo que se viene en el próximo año.

Durante la fecha FIFA de noviembre, el Tri tendrá dos partidos complicados frente a rivales que pueden servir como parámetro para evaluar el rendimiento del equipo. En primer lugar se medirán ante Uruguay y posteriormente enfrentarán a Paraguay, dos selecciones que vienen mostrando un gran nivel en Sudamérica.

Ambos países realizaron muy buenas eliminatorias y consiguieron su boleto al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Estos encuentros serán fundamentales para que Aguirre defina su base de jugadores rumbo a la gran cita.

Mientras tanto, la directiva de la Selección Mexicana ya trabaja en la planificación de los partidos amistosos del próximo año. Uno de los duelos más esperados sería ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, en lo que sería la reinauguración del Estadio Azteca.

Además, existe la posibilidad de que México se mida ante el vigente campeón del mundo, Argentina, lo que generaría una enorme expectativa tanto en el país como a nivel internacional. El enfrentamiento sería uno de los más atractivos en la preparación rumbo al 2026.

Mikel Arriola dio detalles

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, habló sobre la posibilidad de que se concrete el amistoso con la Albiceleste y aseguró que el acuerdo está muy avanzado: “Va avanzando, es posible, espero que eso se dé y en cuanto se cierren los detalles lo anunciemos. Si no es el caso, estaremos buscando selecciones de ese mismo tamaño”.

