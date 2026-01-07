El mercado de Puebla sigue muy activo. El conjunto de la Franja ya realizó varias incorporaciones de cara al Clausura 2026, incluyendo la del entrenador Albert Espigares, pero también trabaja en algunas bajas para equilibrar la plantilla.

Entre los fichajes que realizó el equipo Camotero se encuentra Daniel Gutiérrez, portero que viene de Mazatlán. Esta llegada impacta de lleno en el futuro de Julio González, experimentado guardameta de 34 que firmó hace menos de un año.

González, quien llegó a ser titular con la Selección Mexicana en la Copa América 2024, había sido borrado del equipo en los últimos partidos del Torneo Apertura 2025 y no tiene una buena relación con la directiva.

Esto, sumado al fichaje de Daniel Guitérrez y su elevado salario, lo colocan como un firme candidato a abandonar la plantilla de Puebla pese a tener contrato vigente hasta 2027.

Julio González tiene un pie afuera de Puebla (GETTY IMAGES)

Julio González deberá buscar equipo a meses del Mundial 2026

A pesar de su avanzada edad, Julio tiene la intención de participar de la Copa del Mundo 2026 con el Tri. Para ello, deberá encontrar club rápidamente en la Liga MX o volver a probar suerte en el exterior para ganar rodaje.

Su mejor etapa -y la que le valió la convocatoria a la Selección Mexicana– fue en Pumas UNAM. Sin embargo, el puesto ya está cubierto por Keylor Navas, quien confirmó su continuidad en el conjunto Universitario.

Todos los clubes en los que jugó Julio González

Santos Laguna

Tampico Madero

Tiburones Rojos

CD Praviano (España)

Pumas UNAM

Puebla

En síntesis