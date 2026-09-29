El goleador del conjunto inca no aparece entre los titulares y el público se sorprendió. ¿Qué ocurrió?

La Selección de Perú fue una de las grandes decepciones del camino a la última Copa del Mundo y buscará no volver a serlo de cara a la siguiente. Para ello, está atravesando una renovación seria, con pruebas contra contendientes de alto calibre. Su siguiente parada será el amistoso internacional ante México en Missouri de este martes.

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A falta de un rato para el kick-off en St Louis, se confirmó la formación del equipo de Mano Menezes para medirse contra la Selección Mexicana y hay una gran novedad. Gianluca Lapadula no será parte del cuadro titular, con la particularidad de que venía de convertir el único gol de Perú el partido pasado en la derrota ante EEUU.

Para la tranquilidad del pueblo peruano, el centrodelantero no presenta lesión ni problemas físicos que le impidan integrar el once inicial para este amistoso internacional. Su salida del equipo tiene que ver con una decisión técnica, pues el entrenador intenta darle minutos a todos y probar variantes pensando en el futuro de la selección.

Perú, sin Lapadula desde el arranque [Foto: Getty]

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Ante la marginación de Gianluca Lapadula, el ‘9’ de Perú ante México será Adrián Ugarriza, un nombre que no está en el radar común del hincha futbolero internacional. Esto sale de que Ugarriza juega en el Kiryat Shmona, equipo de la Liga de Israel, y es una de las variantes nuevas que están evaluando para la delantera rojiblanca.

Gianluca Lapadula había disputado 57 minutos en la caída 4-1 ante Estados Unidos de hace algunos días, donde el ‘killer’ había anotado el empate parcial de Perú. Además, suma 6 goles en sus últimas 8 presentaciones oficiales entre todas las competencias, incluyendo sus partidos recientes en Universitario, su actual equipo.