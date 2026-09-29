El rival de la Selección Mexicana está lejos de sus épocas de gloria y llega con una alineación muy particular.

Tras el empate con Colombia, un oponente que supo cómo lastimarlo, México tendrá un rival de mucha menor jerarquía en Perú. El combinado rojiblanco está atravesando una profunda crisis deportiva y un período de transición. La mayoría de las figuras de la época dorada ya no forman parte de su Selección y llegan al amistoso con un plantel diezmado.

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Desde la salida de Ricardo Gareca, la Selección Peruana ha cambiado de entrenadores y jugadores como de ropa, sin tener ningún tipo de éxito y resultados. Actualmente se encuentra sin rumbo futbolístico, algo que su flamante entrenador, Mano Menezes, intentará devolverle en el proceso 2030 que inició con el pie izquierdo.

Este martes, Perú disputará el encuentro ante México con una alineación que descolocará a muchos fanáticos en el continente. La formación de la ‘Bicolor’ será la siguiente: Gallese; Huamán, Noriega, Garcés, López; Mora, Cartagena, Yotún; Magallanes, Ugarriza y Vélez. A priori, bastantes nombres que no están en el radar del público futbolero general.

Perú viene de ser goleado por Estados Unidos [Foto: Getty]

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Quiénes son y dónde juegan los futbolistas de Perú vs. México:

Pedro Gallese (36): uno de los históricos que persiste, guardameta que hoy milita en Deportivo Cali de Colombia, y con un pasado en la Liga MX en el Veracruz.

Marco Huamán (25): uno de los nuevos, lateral derecho que hoy se desempeña en Alianza Lima de Perú, con pasado en el Sporting Huancayo del mismo país.

Érick Noriega (24): uno de los nuevos, pivote que puede jugar de central, hoy juega en el Gremio de Brasil, con pasado en Alianza Lima y en el futbol de Japón.

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Renzo Garcés (30): ya venía en el proceso, marcador central que representa a Alianza Lima de Perú, con pasado en Sporting Cristal y otros clubes de Perú.

Marcos López (26): ya venía en el proceso, lateral izquierdo cuyo equipo es el FC Copenhague de Dinamarca, con pasado en Feyenoord, MLS y el futbol peruano.

Oslimg Mora (27): uno de los nuevos, volante derecho que se desempeña en el Sport Boys de Perú, con pasado en Alianza Lima y otros equipos de su país.

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Wilder Cartagena (32): ya venía en el proceso, contención que milita en el Orlando City de EEUU, con un pasado en la Liga MX en los Tiburones Rojos de Veracruz.

Yoshimar Yotún (36): uno de los históricos, volante mixto que juega en Sporting Cristal de Perú, con un pasado conocido en la Liga MX de tres años por Cruz Azul.

Piero Magallanes (25): uno de los nuevos, extremo derecho que viste los colores de Sport Huancayo de Perú, con pasado de recorrido en todo el futbol peruano.

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Adrián Ugarriza (29): uno de los nuevos, centrodelantero que milita en el peculiar Kiryat Shmona de Israel, con pasado también en diversos clubes de Perú.

Jairo Vélez (31): ya venía en el proceso, atacante que representa a Alianza Lima de Perú, con pasado en la Liga MX con las camisetas del Atlante y Cafetaleros.