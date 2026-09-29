La tecnología lanzó su pronóstico sobre el juego del 'Tri' de esta tarde en Estados Unidos.

México y Perú continuarán este martes 29 de septiembre su actividad en la corriente ventana internacional de selecciones, con un interesante desafío de preparación. El ‘Tri’ y la ‘Bicolor’ se medirán frente a frente en el marco de un amistoso internacional, donde intentarán seguir corrigiendo cuestiones tácticas de cara al futuro.

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En la antesala del encuentro de hoy en Nueva Jersey, la Inteligencia Artificial lanzó su predicción del partido de esta tarde entre la Selección Mexicana y la Selección Peruana. La tecnología estudió a fondo la previa del compromiso, contemplando más de treinta factores, y alcanzó una conclusión del marcador final del amistoso.

El resultado exacto del amistoso México vs. Perú según la IA:

“Mi pronóstico exacto para el partido de hoy 29 de septiembre de 2026 es México 2-0 Perú”

En base al análisis e investigación propia de la Inteligencia Artificial, Armando González y Gilberto Mora serían los goleadores del encuentro en el Sports Illustrated Stadium. Según sus cálculos, el primer tanto de la Selección Mexicana llegaría entre los 30 y 35 minutos, mientras que el segundo llegaría entre los 65 y los 70 minutos del amistoso.

México y una nueva prueba amistosa en EEUU [Foto: Getty]

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Los argumentos de la IA para el resultado del amistoso México vs. Perú:

En primer lugar, México parte con buenas sensaciones después de su empate 1-1 ante Colombia en su primer desafío en ventana, en el estreno de Rafa Márquez. En cambio, Perú llega después de una contundente derrota por 4-1 ante Estados Unidos, que evidenció serias dificultades defensivas y muchas más dudas que certezas. Por eso, considero que el ‘Tri’ podría llegar al amistoso como mayor favorito.

Otro factor son los antecedentes recientes entre ambas selecciones, que presenta una ligera ventaja para México en el historial. En los últimos cruces, el ‘Tri’ ha conseguido más victorias que su rival, y el más reciente terminó con un triunfo mexicano por 1-0. Históricamente, además, la Selección Mexicana domina sus enfrentamientos ante Perú, además de tener un camino mucho más firme en el plano continental.

Por último, la Inteligencia Artificial un encuentro bastante equilibrado durante buena parte del partido, ya que se trata de un amistoso y ambos equipos están atravesando procesos de renovación. Sin embargo, ve a México con mayores posibilidades de aprovechar sus oportunidades y controlar los momentos importantes del juego. Por eso, su pronóstico exacto es México 2-0 Perú, con un desarrollo no muy vistoso pero con un ‘Tri’ efectivo en sus ataques.