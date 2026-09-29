Gilberto Mora suplente: Las alineaciones de México vs. Perú por el amistoso internacional

México se mide ante Perú en el segundo compromiso correspondiente a la Fecha FIFA de septiembre y octubre, teniendo como escenario el Sports Illustrated Stadium ubicado en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos. El choque del conjunto tricolor está programado para arrancar a las 19:00 horas del tiempo del centro de México.
El enfrentamiento frente a la escuadra inca representará el segundo duelo con Rafael Márquez en el banquillo como director técnico tras su presentación oficial en el empate 1-1 ante Colombia el sábado anterior. Más allá del resultado final, el Tri dejó sensaciones positivas en un desarrollo donde generó las opciones de mayor peligro, tomando impulso para buscar su primera victoria bajo la nueva gestión.
Sin embargo, para encarar al seleccionado sudamericano se prevé un cuadro titular con múltiples modificaciones respecto al presentado ante el conjunto cafetero. Durante la conferencia de prensa previa al cotejo, el “Kaiser” anticipó que ajustará sus piezas en la alineación con la intención de fomentar la competencia interna dentro del plantel nacional.
Bajo este panorama, Gilberto Mora comenzará el encuentreo desde el banco de suplentes, a diferencia de lo ocurrido en el debut frente a Colombia. Lo anterior no descarta su participación durante el trámite del juego, donde el estratega de Perú, Mano Menezes, advirtió que su zaga actuará “con todo cuidado” ante la presencia del joven volante de los Xolos de Tijuana.
Balance positivo en el historial del combinado tricolor contra Perú. 📊#LaPreviaEnNúmeros es presentada por @Corona_Futbol 😎— Selección Nacional (@miseleccionmx) September 29, 2026
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Formación de México
- Oscar García
- Jeremy Márquez
- Victor Guzmán
- Everardo López
- Mateo Chávez
- Denzel García
- Álvaro Fidalgo
- Obed Vargas
- Isaías Violante
- Orbelin Pineda
- Germán Berterame
Formación de Perú
- Pedro Gallese
- Marco Huamán
- Erick Noriega,
- Renzo Garcés
- Marcos López
- Oslimg Mora
- Yoshimar Yotún
- Wilder Cartagena
- Piero Magallanes
- Jairo Vélez
- Adrián Ugarriza
En síntesis
- México vs. Perú iniciará a las 19:00 horas en el Sports Illustrated Stadium.
- Rafael Márquez presenta cambios en la alineación tras igualar 1-1 contra Colombia.
- Gilberto Mora no arranca como titular para este segundo compromiso de México.