¿Por qué no juega James Rodríguez en México vs. Colombia por el amistoso internacional?

El histórico capitán se quedó fuera del encuentro ante el Tri y muchos aficionados desconocen el motivo.

La Selección de Colombia afronta un nuevo compromiso de preparación de alto nivel frente a México, pero los hinchas cafeteros notaron de inmediato la ausencia del portador de la mítica camiseta número diez. La figura de James Rodríguez no aparece en la nómina para este choque internacional, marcando el inicio de una etapa sin su máximo referente creativo sobre el terreno de juego.

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La explicación de su marginación definitiva no responde a un castigo táctico ni a un problema físico repentino. El talentoso mediapunta le puso punto final a su recorrido con la camiseta tricolor inmediatamente después de culminar la participación en la Copa del Mundo, decisión que cerró de manera oficial una era dorada dentro del balompié de su país.

El zurdo eligió dar un paso al costado del seleccionado nacional tras completar la cita mundialista para enfocarse de lleno en el tramo final de su carrera en clubes. Con este retiro internacional consumado, la conducción técnica de Colombia trabaja en la transición colectiva para encontrar variantes capaces de asumir el peso de la elaboración de juego sin la presencia de su histórico capitán.

De esta manera, el choque amistoso ante el Tri funciona como la prueba perfecta para moldear la nueva cara del equipo sudamericano. Mientras la afición recuerda las noches de magia del Cucuteño, la selección cafetera busca consolidar jóvenes nombres en el mediocampo para encarar el futuro sin la figura del emblemático diez.

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En síntesis