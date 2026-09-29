Se reveló el detrás de escena de la ausencia de la joya de los 'Zorros' en la lista del DT de la Mayor.

Dentro de una convocatoria bastante ‘lógica’ del nuevo cuerpo técnico de la Selección, la gran ausencia de la lista de México para los amistosos fue la de Elías Montiel. El joven y talentoso mediocampista, monitoreado por los gigantes de Europa de cara al futuro, no fue citado de cara a los desafíos del ‘Tri’ en esta ventana internacional.

Publicidad

El volante de 20 años es, junto a Gilberto Mora y Armando González, una de las tres máximas promesas del país con vistas a la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA. El ex Pachuca tiene un presente sensacional y una proyección mucho más promisoria todavía, ya que aún no hemos visto lo que mejor que tiene para dar en campo.

Bajo tales circunstancias, su nombre faltante en la lista de la Selección Mexicana generó incertidumbre entre los fanáticos. Sin embargo, este martes se supo el motivo de Rafa Márquez para no citar al futbolista a los amistosos de la escuadra nacional en este parón. El juvenil no se encuentra ‘fuera de los planes’ ni nada por el estilo.

Según la información destapada por RÉCORD, el entrenador tomó esa decisión para que el jugador pueda adaptarse a Atlas, su nuevo equipo, con el que lleva poco tiempo. Elías Montiel acaba de llegar al cuadro rojinegro y quitárselo tan pronto dificultaría el proceso de aclimatación del volante a su nuevo entorno y a sus nuevo grupo de trabajo.

Publicidad

Elías Montiel con su nueva camiseta [Foto: Atlas]

Adicionalmente a esta situación mencionada, a Atlas se le viene el Clásico Tapatío y necesitan tener al cien a su nuevo crack. Si bien Elías Montiel ya lleva largo tiempo en la Liga MX, lo cierto es que debe aprender no solo el sistema de Crespo sino a entenderse con sus compañeros. De este modo, tendrá un buen número de prácticas antes de enfrentar a Chivas.

Por otra parte, el actual cuerpo técnico de la Selección ya dirigió a Montiel y sabe lo que puede darle. En esta fecha FIFA, aprovecharán la ausencia del jugador de Atlas y probarán a nuevos jugadores. Bajo la conducción del ‘Vasco’, con Rafa Márquez de auxiliar, Elías tuvo muchos entrenamientos con ambos. Así, está más que contemplado para el proceso 2030 con México.