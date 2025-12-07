Es tendencia:
Tuca Ferretti sentenció el futuro de México en el Mundial 2026: “No gana ninguno”

Luego de conocer a los rivales en la Fase de Grupos, Ricardo Ferretti no ve un buen futuro para la Selección Mexicana.

Por Patricio Hechem

Ricardo Ferretti habló de México en el Mundial 2026

La espera por saber los rivales de México en la Fase de Grupos del Mundial 2026 se acabó el viernes pasado, día en el que se realizó el sorteo del torneo. El camino del equipo de Javier Aguirre comenzará el 11 de junio frente a Sudáfrica por el partido inaugural.

Luego el Tri se enfrentará con Corea del Sur y finalizará la Fase de Grupos con un rival europeo que saldrá del repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa. Después del evento muchos protagonistas dieron su opinión acerca del futuro de México en la Copa del Mundo, como por ejemplo Ricardo Ferretti.

El histórico entrenador mexicano no presagió un buen rendimiento del Tri en el Mundial 2026, salvo que mejore en los próximos meses: “Con el nivel de hoy, México no va a ganar ningún partido“, manifestó Tuca Ferretti en el programa ‘Futbol Picante’ de ESPN.

“¿Hace cuánto tiempo estamos esperando que México mejore? Están hablando de Sudáfrica como si fuera un flan. ¿No lo han visto jugar?”, le preguntó el siete veces campeón de la Liga MX a sus compañeros. Luego, al hacer referencia a los triunfos pasados a Alemania y a Países Bajos, por ejemplo, Tuca Ferretti fue contundente.

No podemos creer como en esas épocas porque el nivel del equipo y de los jugadores es 100 veces peor que antes“, sentenció la leyenda del futbol mexicano para concluir su análisis, quien está claro que no augura un buen futuro para el Tri en el Mundial 2026.

Fechas y horarios de México en el Mundial 2026

Raúl Jiménez y Edson Álvarez opinaron del grupo de México en el Mundial 2026: “Pudo ser peor”

  • México vs Sudáfrica: 11 de junio a las 13:00hs (CDMX) en el Estadio Azteca
  • México vs Corea del Sur: 18 de junio a las 19:00hs (CDMX) en el Estadio Akron
  • México vs. Dinamarca/Macedonia del Norte/Irlanda/República Checa: 24 de junio a las 19:00hs (CDMX) en el Estadio Azteca
En síntesis

  • Ricardo Ferretti afirmó que México no ganará ningún partido en el Mundial 2026 si no mejora su nivel.
  • Ricardo Ferretti aseguró que esta generación de jugadores es peor a las anteriores.
  • México debutará ante Sudáfrica el 11 de junio a las 13:00 horas en el Azteca.
patricio hechem
Patricio Hechem
