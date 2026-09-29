Se filtra el que sería el jersey de México para celebrar los 100 años de la FMF

A menos de un mes del centenario de la Federación Mexicana de Futbol, se ha filtrado el posible jersey que usaría la Selección Mexicana.

El centenario de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) está a la vuelta de la esquina y la Selección Mexicana se alista para rendir un homenaje a la altura del acontecimiento. Diversos reportes han sacado a la luz la que se perfila para ser la indumentaria conmemorativa destinada a festejar los 100 años de la máxima entidad del balompié nacional.

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Con sede en la Ciudad de México, la Federación Mexicana de Futbol se fundó el 23 de agosto de 1927, contando con siete instituciones de la antigua Liga Mayor del Distrito Federal (América, Asturias, Aurrerá, Germania, México, Necaxa y Real Club España) como sus socios fundadores. A menos de un año de cumplirse un siglo de aquel hito histórico, el entorno futbolístico del país comienza a afinar los preparativos para las celebraciones oficiales.

El portal especializado Footy Headlines reveló este martes 29 de septiembre las primeras imágenes del boceto de la camiseta que la Selección Mexicana vestiría en el marco del aniversario conmemorativo del organismo rector.

El hipotético diseño se distancias de las tonalidades habituales del combinado nacional, haciendo de lado el verde, el blanco y el negro tradicionales. En un guiño hacia los orígenes que dieron nacimiento a la FMF, las ilustraciones filtradas muestran una prenda en tono burdeos (burgundy), una variante cromática histórica cercana al granate.

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🇲🇽🍷 Mexico to Release Centenary Kit in 2027 [@GolDeSergio]: https://t.co/VFWOxi82dU — Footy Headlines (@Footy_Headlines) September 29, 2026

El concepto y la paleta de colores apuntan a una clara inspiración en el uniforme utilizado por la Selección Mexicana en 1927. Aunque no existe una presentación oficial al respecto ni una confirmación institucional, los detalles adicionales del modelo especial destacan la inclusión de una versión clásica del escudo nacional a la par del icónico logotipo Trefoil de Adidas sobre el costado derecho.

En síntesis

Selección Mexicana : celebrará 100 años de la FMF, fundada en agosto de 1927.

: celebrará 100 años de la FMF, fundada en agosto de 1927. Footy Headlines : filtró un diseño de playera burdeos inspirado en el año 1927.

: filtró un diseño de playera burdeos inspirado en el año 1927. Adidas: el jersey conmemorativo incluiría el escudo nacional clásico y logotipo Trefoil.