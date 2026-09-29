Entérate todo lo que tienes que saber sobre una nueva edición del 'Clásico' de la CONCACAF.

La nueva fecha FIFA de selecciones nacionales se prepara para el plato fuerte de la semana: México y Estados Unidos se vuelven a encontrar, en un partido que todos querrán ver. Los dos gigantes de la CONCACAF se cruzarán en un nuevo amistoso internacional que les servirá para saber dónde se encuentra parado cada equipo.

Publicidad

El ‘Tri’ llega a este nuevo desafío luego de sumar un insípido empate 1-1 ante Perú, gracias a la conquista de Víctor Guzmán tras asistencia de Denzell García. Previamente, en esta jornada de selecciones, el equipo de Rafael Márquez había igualado 1-1 con Colombia, por medio de la anotación de Gilberto Mora.

Por su parte, los ‘Stars and Stripes’ arriban a este encuentro tras lograr un intachable triunfo por 4-2 sobre Chile, con goles de Berhalter, Hall, Richards y Albert. Anteriormente en esta ventana, el cuadro de Mauricio Pochettino había goleado por 4-1 a Perú, con los tantos de Ellis, Tillman, Hall y Berhalter.

México vs. EEUU, la cita grande de la ventana [Foto: Getty]

Publicidad

Fecha y hora de México vs. Estados Unidos por un amistoso internacional:

El juego México vs. Estados Unidos se llevará a cabo el próximo sábado 3 de octubre, en una jornada de grandes cruces pero donde este ‘Clásico’ se lleva los flashes. El encuentro se celebrará a partir de las 20.00 horas del Centro de México (22.00 hora ET y 19.00 hora PT), ocupando la franja del ‘prime-time’ de la televisión internacional.

Estadio y sede de México vs. Estados Unidos por un amistoso internacional:

El juego México vs. Estados Unidos tendrá como escenario al State Farm Stadium, ubicado en la ciudad de Glendale, en Arizona (EE.UU.). Es la casa de los Arizona Cardinals de la NFL, pero esta vez se utilizará para un compromiso de futbol. Cuenta con una capacidad para hasta 63400 espectadores, y se espera un lleno total y boletos agotados.

Historial de México vs. Estados Unidos previo al amistoso internacional:

El juego México vs. Estados Unidos llega con un sinfín de antecedentes que condimentan la previa. Es que se han enfrentado en ¡79! oportunidades hasta el momento, con 14 partidos de ventaja para la Selección Mexicana. El ‘Tri’ tiene 38 triunfos, 17 empates y 24 derrotas ante los ‘Stars and Stripes’ entre todas las veces que se midieron.