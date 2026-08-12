El histórico entrenador brasileño no se guardó nada al hablar del presente de las Águilas y cuestionó los elogios que viene recibiendo el equipo.

El América atraviesa uno de sus mejores momentos desde la llegada de Guillermo Almada al banquillo. Las Águilas encontraron regularidad, confianza y un funcionamiento que les permitió convertirse rápidamente en uno de los equipos protagonistas tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup 2026.

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El conjunto azulcrema está invicto en este arranque. Disputó seis partidos, ganó cinco y empató uno, por lo que todavía no conoce la derrota. Además, es líder de la Liga MX y mantiene puntaje perfecto en la Leagues Cup 2026, competencia en la que mañana buscará sumar nuevamente de a tres.

Sin embargo, en medio del gran momento que atraviesa el equipo, siempre aparecen voces que cuestionan o le restan mérito a lo conseguido. Esta vez fue el turno de Ricardo “Tuca” Ferretti, quien analizó el presente de las Águilas y sorprendió al poner en duda el nivel de los rivales que enfrentaron.

“No exageren con el América, le ha ganado a puro muerto”, lanzó Tuca Ferretti, en una frase que rápidamente generó polémica por el duro menosprecio hacia los triunfos conseguidos por el equipo dirigido por Almada.

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"No exageren con el América, le ha ganado a puro muerto"💥



Hicieron enojar al Tuca Ferretti por los elogios hacia las Águilas 😳 🦅 pic.twitter.com/vDpCLYVBv6 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 11, 2026

América va por otro triunfo ante Austin FC en la Leagues Cup 2026

Mañana, el América enfrentará a Austin FC desde las 18:30 horas de la Ciudad de México por la Leagues Cup 2026. Las Águilas buscarán otra victoria que les permita acercarse todavía más a la clasificación, aunque prácticamente tienen asegurado su boleto a la siguiente ronda.

El objetivo del conjunto azulcrema será mantener el puntaje perfecto y cerrar esta fase con otra actuación convincente. Para ello, América intentará dejar atrás las críticas y continuar con el gran momento que comenzó desde la llegada de Guillermo Almada.

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