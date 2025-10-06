Betmaster fortalece su presencia internacional junto a Thibaut Courtois y TC Racing

Para Thibaut Courtois, el deporte siempre ha significado disciplina, esfuerzo y superación. Ahora, a través de su proyecto TC Racing, el guardameta belga da un paso más allá del fútbol y se adentra en el automovilismo con el respaldo de Betmaster, plataforma internacional de entretenimiento online.

Un legado más allá del fútbol

La alianza, recientemente firmada, busca inspirar a nuevas generaciones de aficionados, transmitiendo valores compartidos como el fair play, la innovación y la pasión por el deporte.

“El deporte me lo ha dado todo: disciplina, oportunidades y un escenario global. Ahora, con TC Racing y un socio como Betmaster, puedo construir algo más allá del fútbol. Se trata de crear un legado que inspire a los futuros atletas a superar límites, asumir riesgos y soñar a lo grande.” relata el propio Courtois.

Courtois en la cancha y en las pistas

TC Racing: conectar comunidades a través del automovilismo

“La carrera futbolística de Thibaut le ha valido seguidores en todo el mundo y ahora, a través de TC Racing, está llevando esa misma emoción al mundo del motor. Su popularidad ayuda a acercar la Fórmula 4 a los aficionados al fútbol, haciéndola tan emocionante como los partidos más importantes. Con el apoyo de Betmaster, estamos convirtiendo la F4 en un deporte global, uniendo a los aficionados en torno a una pasión compartida por la competición” afirma Asier Urbina, CEO de TC Racing.

Betmaster: innovación con responsabilidad

Betmaster, por su parte, subraya que esta alianza es también un reflejo de su firme compromiso con el juego responsable y la transparencia, principios que guían todas y cada una de sus operaciones a nivel global. Para la compañía, asociarse con Thibaut Courtois y TC Racing significa respaldar a un proyecto que combina disciplina, ambición y visión de futuro, valores que coinciden plenamente con la filosofía de Betmaster. Esta colaboración no solo representa un paso importante en la consolidación de la marca dentro de nuevos mercados, sino que se convierte en un verdadero hito estratégico dentro de su plan de crecimiento internacional.

Una plataforma integral de entretenimiento digital

Con presencia en múltiples países, entre ellos México, Reino Unido, Irlanda y Estonia, Betmaster se ha ganado un lugar como una de las plataformas de entretenimiento online más dinámicas del sector. Su propuesta combina una amplia gama de apuestas deportivas con cobertura de ligas y torneos de todo el mundo, un casino en línea con más de 10,500 juegos, y verticales complementarias como bingo y esports, que ofrecen una experiencia completa para distintos tipos de usuarios.

Experiencia segura y beneficios para los usuarios

La plataforma se caracteriza por su entorno seguro y confiable, con procesos de registro sencillos, métodos de pago flexibles y protección avanzada para garantizar transacciones seguras. Todo esto se complementa con una experiencia de usuario intuitiva y moderna, diseñada tanto para computadoras de escritorio como para dispositivos móviles, de manera que los aficionados puedan acceder a su entretenimiento favorito en cualquier momento y lugar.

Además, Betmaster ha desarrollado un sólido sistema de bonos y promociones personalizadas, que incluyen desde paquetes de bienvenida atractivos hasta sorteos y recompensas semanales, con el objetivo de mantener la emoción y recompensar la lealtad de sus jugadores.

Un compromiso con la innovación y la comunidad

Con esta visión integral, Betmaster demuestra que su apuesta por la innovación va más allá de lo tecnológico: se trata de crear experiencias memorables que equilibren emoción y responsabilidad. Por ello, la compañía no solo busca crecer en términos de usuarios y mercados, sino también construir confianza y relaciones duraderas con las comunidades de fanáticos del deporte y del entretenimiento digital en todo el mundo.

