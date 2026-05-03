Jannik Sinner y Alexander Zverev se enfrentaron este domingo 3 de mayo por la final del Masters 1000 de Madrid. Después de la baja de Carlos Alcaraz, se dio el partido entre los dos mejores rankeados del certamen.
Jannik Sinner fue el campeón luego de ganarle por 6-1 y 6-2 a Alexander Zverev. En la previa el número 1 del mundo era el gran favorito a consagrarse en Madrid y así lo hizo tras vencer al alemán. Este es el primer título del italiano en la capital española.
Jannik Sinner se mantiene como el número uno del mundo del tenis tras este triunfo en Madrid. Carlos Alcaraz sigue como el #2 del ranking y lo mismo Alexander Zverev al completar el podio de la clasificación.
El ranking ATP tras la final en Madrid
|Posición
|Tenista
|Puntos
|1
|Jannik Sinner
|14350
|2
|Carlos Alcaraz
|12960
|3
|Alexander Zverev
|5805
|4
|Novak Djokovic
|4700
|5
|Félix Auger-Aliassime
|4050
|6
|Ben Shelton
|4030
|7
|Taylor Fritz
|3770
|8
|Álex De Minaur
|3755
|9
|Daniil Medvedev
|3460
|10
|Lorenzo Musetti
|3415
|11
|Alexander Bublik
|3355
|12
|Flavio Cobolli
|2750
|13
|Jiri Lehecka
|2715
|14
|Andrey Rublev
|2590
|15
|Karen Khachanov
|2220
|16
|Valentin Vacherot
|2147
|17
|Arthur Fils
|2130
|18
|Tommy Paul
|1975
|19
|Cameron Norrie
|1918
|20
|Luciano Darderi
|1890