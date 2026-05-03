Jannik Sinner y Alexander Zverev se enfrentaron este domingo 3 de mayo por la final del Masters 1000 de Madrid. Después de la baja de Carlos Alcaraz, se dio el partido entre los dos mejores rankeados del certamen.

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Jannik Sinner fue el campeón luego de ganarle por 6-1 y 6-2 a Alexander Zverev. En la previa el número 1 del mundo era el gran favorito a consagrarse en Madrid y así lo hizo tras vencer al alemán. Este es el primer título del italiano en la capital española.

Jannik Sinner se mantiene como el número uno del mundo del tenis tras este triunfo en Madrid. Carlos Alcaraz sigue como el #2 del ranking y lo mismo Alexander Zverev al completar el podio de la clasificación.

El ranking ATP tras la final en Madrid

Posición Tenista Puntos 1 Jannik Sinner 14350 2 Carlos Alcaraz 12960 3 Alexander Zverev 5805 4 Novak Djokovic 4700 5 Félix Auger-Aliassime 4050 6 Ben Shelton 4030 7 Taylor Fritz 3770 8 Álex De Minaur 3755 9 Daniil Medvedev 3460 10 Lorenzo Musetti 3415 11 Alexander Bublik 3355 12 Flavio Cobolli 2750 13 Jiri Lehecka 2715 14 Andrey Rublev 2590 15 Karen Khachanov 2220 16 Valentin Vacherot 2147 17 Arthur Fils 2130 18 Tommy Paul 1975 19 Cameron Norrie 1918 20 Luciano Darderi 1890