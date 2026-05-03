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Así quedó el ranking ATP tras el título de Jannik Sinner luego de vencer a Alexander Zverev en Madrid

Jannik Sinner se consagró por primera vez en Madrid después de ganarle a Alexander Zverev. Así quedó la clasificación del ranking.

Jannik Sinner es el campeón del Masters 1000 de Madrid
© Getty ImagesJannik Sinner es el campeón del Masters 1000 de Madrid

Jannik Sinner y Alexander Zverev se enfrentaron este domingo 3 de mayo por la final del Masters 1000 de Madrid. Después de la baja de Carlos Alcaraz, se dio el partido entre los dos mejores rankeados del certamen.

Jannik Sinner fue el campeón luego de ganarle por 6-1 y 6-2 a Alexander Zverev. En la previa el número 1 del mundo era el gran favorito a consagrarse en Madrid y así lo hizo tras vencer al alemán. Este es el primer título del italiano en la capital española.

Jannik Sinner se mantiene como el número uno del mundo del tenis tras este triunfo en Madrid. Carlos Alcaraz sigue como el #2 del ranking y lo mismo Alexander Zverev al completar el podio de la clasificación.

El ranking ATP tras la final en Madrid

PosiciónTenistaPuntos
1Jannik Sinner14350
2Carlos Alcaraz12960
3Alexander Zverev5805
4Novak Djokovic4700
5Félix Auger-Aliassime4050
6Ben Shelton4030
7Taylor Fritz3770
8Álex De Minaur3755
9Daniil Medvedev3460
10Lorenzo Musetti3415
11Alexander Bublik3355
12Flavio Cobolli2750
13Jiri Lehecka2715
14Andrey Rublev2590
15Karen Khachanov2220
16Valentin Vacherot2147
17Arthur Fils2130
18Tommy Paul1975
19Cameron Norrie1918
20Luciano Darderi1890
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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