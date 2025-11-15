¿Cuándo y a qué hora juegan Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del ATP Finals 2025?

La historia se repite: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a cruzarse en una final. El español venció por 6-2 y 6-4 este sábado a Félix Auger-Aliassime en las semifinales del ATP Finals 2025 y clasificó a la última instancia, donde ya lo esperaba el italiano.

De esta manera, el español y el italiano se enfrentarán por sexta vez en una final en lo que va del año. En esta oportunidad, el partido definitorio del Nitto ATP Finals 2025 será el domingo 16 de noviembre, en Turín, a partir de las 11:00 hs (centro de México).

Cabe mencionar que Alcaraz ya se aseguró seguir como número 1 del mundo independientemente del resultado, mientras que Sinner buscar estirar su buena racha en ATP Finals, certamen en el que no pierde desde 2023. El espectáculo está parece estar garantizado.

Las 5 finales que jugaron Alcaraz y Sinner en 2025

Roma (Masters 1000) – Ganó Alcaraz

Roland Garros – Ganó Alcaraz

Wimbledon – Ganó Sinner

Cincinnati (Masters 1000) – Ganó Alcaraz (por retirada)

US Open – Ganó Alcaraz

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tras la final del US Open 2025 (GETTY IMAGES)

