¿Cuándo y a qué hora juegan Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por la final del ATP Finals 2025?

Los dos mejores tenistas del ranking volverán a verse las caras en una nueva final. A continuación, todo lo que tienes que saber.

Por Leandro Barraza

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán en una nueva final
© GETTY IMAGESCarlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán en una nueva final

La historia se repite: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner vuelven a cruzarse en una final. El español venció por 6-2 y 6-4 este sábado a Félix Auger-Aliassime en las semifinales del ATP Finals 2025 y clasificó a la última instancia, donde ya lo esperaba el italiano.

De esta manera, el español y el italiano se enfrentarán por sexta vez en una final en lo que va del año. En esta oportunidad, el partido definitorio del Nitto ATP Finals 2025 será el domingo 16 de noviembre, en Turín, a partir de las 11:00 hs (centro de México).

Cabe mencionar que Alcaraz ya se aseguró seguir como número 1 del mundo independientemente del resultado, mientras que Sinner buscar estirar su buena racha en ATP Finals, certamen en el que no pierde desde 2023. El espectáculo está parece estar garantizado.

Las 5 finales que jugaron Alcaraz y Sinner en 2025

  • Roma (Masters 1000) – Ganó Alcaraz
  • Roland Garros – Ganó Alcaraz
  • Wimbledon – Ganó Sinner
  • Cincinnati (Masters 1000) – Ganó Alcaraz (por retirada)
  • US Open – Ganó Alcaraz
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tras la final del US Open 2025 (GETTY IMAGES)

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tras la final del US Open 2025 (GETTY IMAGES)

En síntesis

  • Carlos Alcaraz venció a Félix Auger-Aliassime (6-2 y 6-4) en la semifinal del ATP Finals 2025.
  • Alcaraz y Jannik Sinner jugarán su sexta final del año este domingo 16 de noviembre.
  • El partido definitorio del Nitto ATP Finals 2025 será en Turín a las 11:00 hs (centro de México).
