El 2025 va llegando a su fin y con ello la actividad oficial en el año de prácticamente todos los deportes. En algunos la temporada llegó a su fin, mientras que en otros se llegó a la mitad de la temporada y habrá un parate por Navidad y Año Nuevo.

Sin embargo, muchos ya piensan en la temporada 2026, que iniciará en apenas unos días, y un deporte que tiene siempre un gran evento en el inicio del año es el tenis, que tendrá ni más ni menos que el inicio del Australian Open a mediados de enero.

En menos de un mes comenzará uno de los cuatro Grand Slam del año, un objetivo para todos los tenistas. Pese a ello, un tenista importante anunció este viernes 26 de diciembre que no participará de la próxima edición. Se trata del británico Jack Draper, #10 del Ranking ATP.

Así lo anunció a través de un video en redes sociales: “Desafortunadamente, la lesión en mi brazo es algo que tiene que descansar y significa que estaré sentado el resto de 2025. Es muy difícil de aceptar porque estaba creando un impulso increíble este año y concretando cosas geniales. Sin embargo, he pasado por esto antes… y siempre vuelvo más fuerte porque estoy muy motivado para desarrollar mi potencial como jugador”.

Según la información del medio británico The Guardian, el parte médico del tenista de 23 años es una contusión ósea en el brazo izquierdo. Fue un problema que empezó en la temporada de polvo de ladrillo y que se hizo más agudo entre la temporada de césped y el US Open, donde se vio obligado a retirarse en la segunda ronda.

¿Cuándo inicia el Australian Open 2026?

Cabe recordar que el torneo internacional iniciará el próximo domingo 18 de enero, y se extenderá hasta la Final que será el 1° de febrero. También incluye su rama femenina y otras categorías. El campeón defensor es Jannik Sinner, quien derrotó en la anterior definición a Alexander Zverev.

