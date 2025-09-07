Carlos Alcaraz y Jannik Sinner disputaron este domingo 7 de septiembre la final del US Open 2025. El Estadio Arthur Ashe, el circuito más grande del tenis, estuvo colmado para ver a los dos mejores de este deporte en la actualidad batallando por el título.

Y el ganador en dicho partido fue el español. Carlos Alcaraz derrotó por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 a Jannik Sinner para convertirse en el campeón del US Open 2025. El nacido en Murcia logró su segunda corona en Flushing Meadows y se transformó en el nuevo número uno del mundo.

¿Cuánto dinero ganó Carlos Alcaraz por ser campeón del US Open 2025?

Carlos Alcaraz obtendrá 5 millones de dólares por derrotar a Jannik Sinner en la final y ser el campeón del US Open 2025. El italiano, quien se coronó en la edición de 2024, ganó 3,6 millones de dólares el año pasado, lo que significa un incremento del 38% en premios.

Por su parte, Jannik Sinner se quedará con 2,5 millones de dólares por ser el subcampeón del US Open 2025. El triunfo de Carlos Alcaraz marca que ambos tenistas se repartieron los Grand Slams de este año: el italiano se quedó con el Abierto de Australia y con Wimbledon y el español con Roland Garros y el US Open.

Los millones acumulados por Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz lleva ganados más de 15,5 millones de dólares en 2025 luego de la victoria en la final del US Open 2025. El español ha conseguido siete títulos este año y el nuevo número uno del mundo tiene más coronaciones que derrotas desde el comienzo de esta temporada.

La fortuna de Carlos Alcaraz asciende a los 53 millones de dólares desde su debut como profesional en 2018. Este número solo cuenta los premios de los torneos y no incluye la cantidad de dinero que recibe el español por sus patrocinios y publicidades.