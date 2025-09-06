La rivalidad entre Jannik Sinner (1°) y Carlos Alcaraz (2°) sumará un nuevo capítulo este domingo 7 de septiembre a partir de las 12:00 (CDMX), día en el que se medirán por la final del US Open 2025. Será el tercer juego decisivo consecutivo en Majors entre los dos mejores tenistas de la actualidad, quienes parecen destinados a dominar el circuito por muchos años más.

Tal como sucedió en otras rivalidades históricas, tales como las de Jimmy Connors y John McEnroe o la de Roger Federer y Rafael Nadal, las comparaciones están a la orden del día. Es por eso que en el cabeza a cabeza entre el español y el italiano entran a tallar distintos aspectos no solo deportivos sino también económicos.

En cuanto a este último aspecto, con apenas 22 y 24 años, respectivamente, Alcaraz y Sinner han logrado acumular una cuantiosa fortuna gracias a sus logros dentro de la cancha. Sin ir más lejos, las ganancias de ambos ya superan los 40 millones de dólares en premios según datos compartidos por la ATP en su portal oficial.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz suman más de 40 millones de dólares en premios, según los registros de la ATP. (Getty Images)

Sin embargo, en este aspecto el murciano posee una ligera ventaja ya que consiguió hacerse nada menos que con 48,5 millones de dólares debido a sus resultados tanto en torneos de modalidad individual como doble. En tanto, el nacido en San Candido embolsó 46,3 millones de la divisa estadounidense.

¿Cuánto dinero ganará el vencedor de la final del US Open 2025?

Cabe destacar que el vencedor de la final del US Open 2025 no solo se sumará una estrella más en su palmarés deportivo, sino que acumulará nuevos dividendos en su monto económico. Esto se debe a que se adjudicará la friolera de cinco millones de dólares por el total de su recorrido, teniendo en cuenta que hasta el momento cosecharon 2.5 millones por llegar a al final.

El historial de juegos entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner