¿Cuánto dinero ganó el equipo Mundial tras vencer al equipo de Europa y coronarse campeón de la Laver Cup 2025?

El equipo Mundial dio la sorpresa y se quedó con la nueva edición de la Laver Cup 2025.

Por Ramiro Canessa

La Laver Cup es un torneo internacional de tenis por equipos que enfrenta a los mejores jugadores del Team Europa contra los del Team Mundo. Se disputa anualmente y cada edición combina partidos de singles y dobles, otorgando puntos que determinan al campeón final.

La competición llegó a su fin y el Team Mundo se coronó campeón, demostrando un nivel espectacular a lo largo de toda la competencia. Cada jugador brilló en su rol y llevó a su equipo a quedarse con uno de los títulos más codiciados del tenis por equipos.

El cierre estuvo a cargo del estadounidense Taylor Fritz, quien mostró una enorme solidez en el último partido de la serie. El número uno de Estados Unidos se impuso con parciales de 6-3 y 7-6, resultado que le permitió al equipo Mundial sentenciar la serie y levantar una nueva copa frente a los europeos.

El marcador global terminó con un claro 15-9 a favor del equipo Mundial, que desde el inicio mostró un gran nivel tanto en los individuales como en los dobles. A diferencia de otras ediciones más parejas, esta vez hubo una superioridad más grande.

El formato del torneo, que enfrenta a Team Europa vs. Team Mundo, vuelve cada edición más emocionante, y este año no fue la excepción. El equipo Mundial dio la sorpresa ya que se enfrentaron a los mejores del mundo pero así y todo dieron la talla.

El dinero que ganó cada jugador

Tras asegurar el campeonato, se confirmó que cada integrante del Team Mundo recibió 250.000 dólares por ser campeón. Una cifra que refleja la importancia del torneo y el prestigio que significa levantar este trofeo en un certamen tan competitivo.

