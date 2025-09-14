El calendario tenístico 2025 se encuentra transitando su recta final. Uno de los eventos que se llevarán todas las miradas en lo que resta del año será la Copa Davis, que este domingo 14 de septiembre terminó de conocer a sus clasificados rumbo a la fase final que se llevará a cabo entre el 18 y el 23 de noviembre en Bolonia, Italia.

Serán ocho los equipos que lucharán en suelo italiano por hacerse con la tan ansiada ensaladera, tal como se lo denomina al trofeo que obtiene el ganador del certamen, que se entrega desde la primera edición del torneo en 1900. Al equipo local, que no disputó la ronda clasificatoria como beneficio por haberse consagrado en la última edición, se le suman Argentina, España, Bélgica, Austria, Alemania, República Checa y Francia.

Cabe destacar la ronda final constará de enfrentamientos a eliminación directa que comenzarán a partir de los cuartos de final al mejor de tres puntos y con partidos -dos de singles y uno de dobles- a tres sets. Los cruces se conocerán este miércoles 17 de septiembre tras el sorteo que se realizará en la Piazza Maggiore de Bolonia.

La ensaladera de plata es el trofeo que obtiene el equipo ganador de la Copa Davis. (Getty Images)

En este procedimiento se separarán a los conjuntos nacionales en dos bombos, preclasificados y no preclasificados, según su posición en el ranking de la Copa Davis. En el primero de ellos estarán Italia (1°), Alemania (4°), España (7°) y Francia (8°). Del otro lado estarán República Checa (9°), Argentina (10°), Bélgica (11°) y Austria (20°).

México venció a Estonia y se clasificó al Grupo Mundial I de la Copa Davis

Por su parte, el equipo mexicano de Copa Davis derrotó por 3-1 a Estonia en Tallin para asegurar su boleto rumbo al Grupo Mundial I en febrero del 2026. Bajo la capitanía de Adrián Contreras, el conjunto nacional obtuvo sus puntos gracias a las victorias de Rodrigo Pacheco Méndez en dos de los singles y en el dobles junto a Luis Carlos Álvarez Valdés.

El nacido en Mérida dio cuenta de Daniil Glinka por 3-6, 6-2 y 6-3 en el primero de sus juegos en la modalidad individual, mientras que posteriormente venció a Mark Lajal por doble 6-4. En tanto, junto a Álvarez Valdés derrotaron al mencionado Lajal y a Oliver Ojakaar por 6-2, 3-6 y 6-3.