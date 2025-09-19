Desde este viernes 19 de septiembre hasta el domingo 21 se disputará la Laver Cup 2025, el famoso torneo de tenis que es organizado por la empresa de Roger Federer. El certamen de exhibición se lleva a cabo este año en el Chase Center de California, el recinto donde los Golden State Warriors son locales en la NBA.

La Laver Cup 2025 la disputan dos equipos, el equipo de Europa y el equipo de Resto del Mundo. El del Viejo Continente es liderado por Carlos Alcaraz, el nuevo #1 del mundo, mientras que el otro conjunto es comandado por Taylor Fritz. El certamen tiene algunas ausencias importantes, principalmente la de Jannik Sinner.

ver también Copa Davis: los clasificados al Final 8, formato y lugar de disputa

El motivo de la ausencia de Jannik Sinner en la Laver Cup 2025

La primera edición de la Laver Cup se disputó en 2017 y Jannik Sinner aún no participó en ningún año de esta exhibición. Con respecto a 2025, el italiano no es que está lesionado pero tiene otras prioridades en su calendario y el actual #2 del mundo se enfocó de lleno en la gira asiática.

Publicidad

Publicidad

Jannik Sinner disputará el ATP 500 de Beijing, el cual se disputará del 22 de septiembre al 5 de octubre. El italiano perdió con Carlos Alcaraz en la final del año pasado. Luego, el campeón de Wimbledon 2025 dirá presente en el Masters 1000 de Shanghái, donde defenderá su título obtenido en 2024.

Jannik Sinner estará en el ATP 500 de Beijing (Getty Images)

Después de participar en el penúltimo Masters 1000 de la temporada, Jannik Sinner dirá presente en el ‘Six Kings Slam’, un torneo de exhibición en el que estarán Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas.

Publicidad

Publicidad

Una vez disputado el ‘Six Kings Slam’, y si bien no hay confirmación todavía, se espera que el italiano esté en el M1000 de París y con seguridad también disputará el ATP Finals a fin de temporada. La única duda es si Jannik Sinner querrá jugar el Finals 8 de la Copa Davis 2025 en noviembre.