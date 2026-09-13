Predicción de la final del US Open 2026: resultado exacto de Alexander Zverev vs. Ben Shelton según la IA

Alexander Zverev y Ben Shelton se enfrentan por el título del US Open 2026. La inteligencia artificial anticipó quién será campeón y cuál sería el resultado exacto de la gran final.

El Arthur Ashe Stadium de Nueva York se vestirá de gala este domingo 13 de septiembre de 2026 a las 12:00 hs de la CDMX para presenciar el partido definitorio por el título del US Open.

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En una atmósfera electrizante, el alemán Alexander Zverev y la gran esperanza local, Ben Shelton, saltarán a la pista central con objetivos históricos cruzados: el teutón buscando consolidar su dominio tras una temporada sensacional y el estadounidense intentando cortar una racha de más de dos décadas sin campeones locales en el cuadro masculino.

La Inteligencia Artificial de Gemini proyecta como campeón a Alexander Zverev con un resultado exacto de 3-1, imponiéndose por 7-6 (5), 4-6, 6-4 y 7-5 en un encuentro repleto de drama y potencia pura.

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El desarrollo del partido, set a set

Primer set (7-6 para Zverev): El encuentro arrancará con máxima paridad, dominado por la efectividad implacable de los primeros saques de ambos. Empujado por el rugido de la tribuna, Shelton mantendrá el ritmo hasta forzar un tie-break, pero la templanza y serenidad del alemán marcarán la diferencia mínima en los puntos decisivos.

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Segundo set (6-4 para Shelton): En el segundo parcial, el estadounidense aprovechará un breve bache en los porcentajes de primer servicio de Zverev. Con devoluciones agresivas y soltando su drive temible, Shelton conseguirá un quiebre tempranero que sabrá administrar hasta igualar las acciones en el marcador global.

Tercer set (6-4 para Zverev): Lejos de desconcentrarse, Zverev ajustará la profundidad de sus tiros desde el fondo y comenzará a neutralizar los saques a más de 220 km/h de Ben. Con su revés paralelo funcionando como una aguja quirúrgica, el teutón asestará un quiebre en los games finales para recuperar el control.

Cuarto set (7-5 para Zverev): La exigencia física de dos semanas intensas pasará factura a Shelton en los tramos finales. Con 5-5 en el marcador, Zverev aumentará la presión sobre el servicio del local, logrará la ruptura definitiva y sellará con su propio saque el punto de campeonato para alzar el trofeo del US Open.

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Los factores que definen el algoritmo

Esta predicción se sostiene principalmente en la ventaja abrumadora de Zverev en el historial directo (H2H 5-0), donde la solidez de sus tiros planos ha resultado ser el antídoto ideal contra el estilo explosivo y de saque y red del zurdo estadounidense. Además, la vasta experiencia de Zverev en rondas definitorias de Grand Slam contrarrestará el empuje de la tribuna, terminando por inclinarse la balanza a favor del tenista de Hamburgo en los momentos donde la pelota más quema.

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