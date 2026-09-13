El defensor de Cruz Azul fue uno de los protagonistas del triunfazo ante las Águilas y luego dejó un mensaje en redes sociales que no cayó nada bien entre los americanistas.

Este sábado se disputó uno de los mejores partidos de la temporada en el futbol mexicano, un encuentro que podría haber terminado en goleada pero que cambió con el correr de los minutos. Los dos equipos tuvieron sus momentos y terminaron protagonizando un verdadero partidazo.

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Cruz Azul se hizo fuerte en el Estadio Banorte y se llevó un triunfazo 4-3 para cortar el invicto del América en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y quedar en los primeros lugares del torneo. La Máquina consiguió así una victoria de mucho peso frente a uno de sus grandes rivales y sumó tres puntos importantes.

La Máquina lo ganaba 3-0 en el primer tiempo, luego 4-1 en el segundo, pero en los minutos finales las Águilas no se dieron por vencidas y el encuentro terminó 4-3. El equipo de Guillermo Almada reaccionó sobre el cierre y estuvo cerca de conseguir una remontada que parecía imposible algunos minutos antes.

Uno de los que anotó en la noche para los dirigidos por Joel Huiqui fue Jesús Chiquete, quien luego dejó un mensaje de burla para el rival en sus redes sociales. El defensor fue uno de los protagonistas de la gran victoria de Cruz Azul y aprovechó la celebración para dejarle un recado a los americanistas.

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El defensor puso: “En casa”, un mensaje que cayó mal en los americanistas porque el Estadio Azteca es la principal casa del América, aunque tanto Cruz Azul como Atlante también son locales en el mismo estadio. La frase rápidamente generó reacciones entre los aficionados de las Águilas, especialmente después de una derrota tan dolorosa en el Clásico Joven.

El mensaje de Guillermo Almada tras la derrota

“Vuelvo a insistir, seguimos haciendo cosas muy buenas en ofensiva, pero tenemos que mejorar en la defensiva, eso nos involucra a todos no solo a los defensas”, expresó el DT en conferencia de prensa, luego de la caída de su equipo.

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