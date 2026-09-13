Cristiano Ronaldo y Al-Nassr tienen un problema que no los dejaría ser campeones en Arabia Saudita

El portugués debe resolver un conflicto muy claro que aleja a su equipo de la lucha por los títulos.

Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr tienen una grieta enorme que les va a costar carísimo en la lucha por el título en Arabia Saudita. El asunto es claro: en ese equipo no defiende nadie. Bajo el arco, Bento no da garantías ni ofrece la firmeza necesaria para un candidato, mientras que el guardameta suplente está un escalón por debajo en nivel. Para colmo, en el fondo el único con jerarquía real es Íñigo Martínez, con una línea compuesta por otros tres defensores locales que sufren cada ataque rival.

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El problema del Al-Nassr: no defiende

Del medio campo hacia adelante, la formación está repleta de atacantes sin compromiso con la marca. Hay un contención local, al recién llegado Samu Costa y arriba una catarata de nombres como João Félix, Sadio Mané, Angelo y el propio Cristiano. Es un esquema armado exclusivamente para atacar, pero paradójicamente no tiene mucha movilidad y le cuesta una barbaridad encontrarse con los goles.

La banca tampoco ofrece soluciones de peso para cambiar el libreto. Por esa razón, el DT Ange Postecoglou apela siempre a la misma alineación titular. Apenas el rival de turno recupera la pelota y pasa al frente, la última línea queda totalmente expuesta: es la defensa contra el mundo en cada contraataque.

Al-Nassr solo tiene en mente la portería rival. (GETTY IMAGES)

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Las estadísticas reflejan este descalabro en el fondo de manera impecable. En siete partidos disputados, el equipo registra siete goles en contra repartidos a lo largo de cinco encuentros diferentes. Solo en dos oportunidades lograron mantener la valla invicta, un registro insostenible para cualquier pretensión de dar la vuelta olímpica.

A diferencia de los rivales directos que armaron planteles mejor balanceados y no subestiman el trabajo atrás, el Al-Nassr regala metros en cada presentación. Con este panorama tan frágil en el fondo, el cuadro de Cristiano corre riesgo serio de quedar muy lejos de la pelea ante competidores como Al-Hilal o Al-Qadisiyah.

En síntesis

Cristiano Ronaldo y Al-Nassr han recibido siete goles en siete partidos disputados.

y Al-Nassr han recibido siete goles en siete partidos disputados. Ange Postecoglou mantiene la misma alineación titular ante la falta de variantes defensivas.

mantiene la misma alineación titular ante la falta de variantes defensivas. Íñigo Martínez es el único defensor con jerarquía dentro del equipo de Arabia Saudita.