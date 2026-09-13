¿Por qué no juega César “Chino” Huerta en Chivas vs. Pumas por el Apertura 2026?

César “Chino” Huerta seguirá sin debutar con Pumas debido a una molestia en la zona baja de la espalda, por lo que no estará disponible ante Chivas por el Apertura 2026.

Chivas y Pumas se enfrentan este domingo por la jornada 8 del Apertura 2026, en un partido que comenzará a las 19:07 horas de la CDMX. El duelo tendrá un condimento especial por la presencia de César “Chino” Huerta, aunque el atacante no podrá ser parte del encuentro.

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El Guadalajara llega en un buen momento y buscará aprovechar el partido para seguir peleando por los primeros puestos de la tabla. El conjunto rojiblanco quiere quedarse con el primer lugar y sabe que sumar de a tres ante Pumas puede ser importante para sus aspiraciones en este Apertura 2026.

Del otro lado, Pumas llega con confianza después de conseguir un triunfo importante ante León. El equipo universitario se impuso por 3-1 en Ciudad Universitaria y buscará trasladar ese envión al duelo ante Chivas para continuar sumando puntos.

Sin embargo, los dirigidos por Esteban Solari volverán a tener una baja importante: César “Chino” Huerta todavía no pudo debutar en esta segunda etapa con Pumas y tampoco estará disponible ante Chivas. El futbolista ya se había perdido el encuentro frente a León por una molestia muscular.

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El motivo de su ausencia

La ausencia del delantero se debe a una molestia en la zona baja de la espalda que todavía no le permite estar al 100%. Pumas decidió llevar con precaución su recuperación para evitar arriesgarlo y que pueda estar disponible cuando se encuentre completamente recuperado.

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