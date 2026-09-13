América sufrió su primera derrota del Apertura 2026 y Guillermo Almada fue sincero en conferencia de prensa sobre los problemas del equipo.

América sufrió una dura derrota en el Clásico Joven frente a Cruz Azul. Si bien el resultado indica que Las Águilas solo cayeron por 4-3, la realidad es que dos de sus goles fueron sobre el final. Es por eso que Guillermo Almada no dudó en ser autocrítico tras la finalización del juego.

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El conjunto azulcrema sufrió su primera derrota en el Apertura 2026. América era el único equipo que aún se mantenía invicto en la Liga MX, pero fue sobrepasado por Cruz Azul y ahora Las Águilas comparten el liderazgo con Toluca con 16 puntos en la clasificación.

“Me confirmó lo bueno que veníamos haciendo y lo malo que veníamos haciendo. Defendimos muy mal y tuvimos una cantidad de situaciones, no solo los goles, dos pelotas o tres en los palos, una cantidad de situaciones que, al agravante de defender mal, las distracciones que cometimos nos terminaron costando caro”, comenzó diciendo el DT uruguayo.

La goleada momentánea le abrió los ojos a Guillermo Almada.



“Me confirmó lo bueno que veníamos haciendo y lo malo que veníamos haciendo, defendimos muy mal. Las distracciones que cometimos en definitiva nos costaron”.#Apertura2026 https://t.co/DkEA3Ey9Lq pic.twitter.com/uqGgYNve9R — PressPort (@PressPortmx) September 13, 2026

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“Sabíamos que no nos iban a perder con la jerarquía que tienen los jugadores de Cruz Azul si nos equivocábamos. Seguimos haciendo cosas buenas en el lado ofensivo, pero en la defensiva debemos mejorar mucho”, agregó Guillermo Almada en conferencia de prensa.

Por otra parte, el técnico de América se refirió a las últimas incorporaciones: “Mucho que trabajar, mucho que mejorar y tratar de agregar rápido las incorporaciones que hicimos para que la competencia interna crezca y estos errores que se aparecieron hoy podamos neutralizarlos para los próximos partidos”.

El próximo partido de América

Después de la caída frente a Cruz Azul, ahora Las Águilas tendrán que prepararse para jugar el próximo sábado ni más ni menos que frente a Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional, en este caso en el juego correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX.

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En síntesis