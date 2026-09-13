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La autocrítica de Guillermo Almada luego de la derrota de América con Cruz Azul: “Defendimos muy mal”

América sufrió su primera derrota del Apertura 2026 y Guillermo Almada fue sincero en conferencia de prensa sobre los problemas del equipo.

Guillermo Almada, el técnico de América
© Imago7Guillermo Almada, el técnico de América

América sufrió una dura derrota en el Clásico Joven frente a Cruz Azul. Si bien el resultado indica que Las Águilas solo cayeron por 4-3, la realidad es que dos de sus goles fueron sobre el final. Es por eso que Guillermo Almada no dudó en ser autocrítico tras la finalización del juego.

El conjunto azulcrema sufrió su primera derrota en el Apertura 2026. América era el único equipo que aún se mantenía invicto en la Liga MX, pero fue sobrepasado por Cruz Azul y ahora Las Águilas comparten el liderazgo con Toluca con 16 puntos en la clasificación.

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Me confirmó lo bueno que veníamos haciendo y lo malo que veníamos haciendo. Defendimos muy mal y tuvimos una cantidad de situaciones, no solo los goles, dos pelotas o tres en los palos, una cantidad de situaciones que, al agravante de defender mal, las distracciones que cometimos nos terminaron costando caro”, comenzó diciendo el DT uruguayo.

Sabíamos que no nos iban a perder con la jerarquía que tienen los jugadores de Cruz Azul si nos equivocábamos. Seguimos haciendo cosas buenas en el lado ofensivo, pero en la defensiva debemos mejorar mucho”, agregó Guillermo Almada en conferencia de prensa.

Por otra parte, el técnico de América se refirió a las últimas incorporaciones: “Mucho que trabajar, mucho que mejorar y tratar de agregar rápido las incorporaciones que hicimos para que la competencia interna crezca y estos errores que se aparecieron hoy podamos neutralizarlos para los próximos partidos”.

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Después de la caída frente a Cruz Azul, ahora Las Águilas tendrán que prepararse para jugar el próximo sábado ni más ni menos que frente a Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional, en este caso en el juego correspondiente a la Jornada 9 de la Liga MX.

En síntesis

  • Guillermo Almada criticó el desempeño defensivo de América tras perder con Cruz Azul.
  • América y Cruz Azul terminaron el Clásico Joven con un marcador 4-3.
  • América enfrentará a Chivas el próximo sábado en una edición del Clásico Nacional.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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