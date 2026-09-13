Dónde ver EN VIVO Chivas vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online

Chivas y Pumas se enfrentan por la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. Conoce los canales de TV y las opciones de streaming para ver EN VIVO el partido.

Chivas de Guadalajara choca ante Pumas UNAM este domingo en una de las citas más esperadas de la Jornada 8 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El choque entre tapatíos y universitarios está programado para arrancar a las 19:07 horas (tiempo del Centro de México) sobre la cancha del Estadio Akron.

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El cuadro del Rebaño Sagrado llega con la firme intención de hacer valer la localía para mantenerse peleando en la zona alta de la tabla, mientras que la escuadra auriazul necesita dar el golpe en territorio ajeno para escalar posiciones en el certamen.

¿Qué canal transmite el partido en territorio mexicano?

Para los aficionados que buscan seguir las acciones en directo, hay que tomar en cuenta que este compromiso no contará con señal en televisión de señal abierta (Canal 5, Azteca 7 ni TUDN). Las opciones para sintonizar el choque son las siguientes:

Plataforma de streaming: Amazon Prime Video (en exclusiva para todo México).

(en exclusiva para todo México). Plataforma oficial del club: Chivas TV (cobertura digital y radio online).

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El presente de los dos planteles

La escuadra dirigida por el cuerpo técnico rojiblanco llega motivada luego de firmar actuaciones sólidas que la mantienen en los puestos de clasificación a la Liguilla directa. Guadalajara pretende adueñarse de la pelota desde los primeros minutos y aprovechar el empuje de su tribuna en Zapopan.

Por su parte, los Pumas de la UNAM encaran la cita con la urgencia de cosechar un triunfo que frene su irregularidad en las fechas recientes. Sumar de a tres en su visita al Akron representaría un impulso anímico fundamental para encarar la segunda mitad de la fase regular.

En sintesis

Guadalajara y Pumas UNAM se enfrentan este domingo en la Jornada 8 de Liga MX.

se enfrentan este domingo en la Jornada 8 de Liga MX. Estadio Akron recibe el compromiso programado a las 19:07 horas del centro de México.

recibe el compromiso programado a las 19:07 horas del centro de México. Amazon Prime Video transmitirá el encuentro de forma exclusiva por streaming en México.