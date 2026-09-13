Alexander Zverev vs. Ben Shelton: horario y dónde ver EN VIVO la final del US Open 2026

Ben Shelton y Alexander Zverev se enfrentan por la gran final del US Open 2026. Revisa a qué hora comienza el partido y dónde verlo en vivo.

Alexander Zverev y Ben Shelton se enfrentan este domingo 13 de septiembre por la gran final masculina del US Open 2026. El esperado partido de definición se llevará a cabo en la pista central del Arthur Ashe Stadium y comenzará a partir de las 12:00 hs (tiempo del Centro de México).

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El tenista alemán buscará conquistar su segundo título de Grand Slam en la temporada, mientras que la joven promesa local intenta cortar una racha histórica para el tenis estadounidense y levantar su primer trofeo grande ante su público.

¿Por dónde ver el partido?

La gran final del US Open entre Alexander Zverev y Ben Shelton de este domingo 13 de septiembre se podrá seguir en México a través de la señal de televisión de ESPN y por la plataforma de streaming Disney+ Premium.

México: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Centroamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: ESPN, ESPN Deportes y Fubo / Hulu + Live TV

ESPN, ESPN Deportes y Fubo / Hulu + Live TV España: Movistar+

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La actualidad de ambos tenistas

Por el lado del alemán, Alexander Zverev llega como el sembrado número 1 del torneo y con un ritmo arrollador tras superar en las semifinales a Karen Khachanov. El teutón, que ya festejó en Roland Garros este año y alcanzó la final de Wimbledon, quiere revancha en Nueva York tras haber dejado ir la final de 2020 en este mismo escenario.

Por su parte, el estadounidense Ben Shelton (8° preclasificado) viene de firmar el triunfo más importante de su carrera al vencer en semifinales a Frances Tiafoe y dejar en el camino a favoritos como Carlos Alcaraz. Shelton busca convertirse en el primer tenista local en ganar el US Open masculino en singles desde que Andy Roddick lo consiguiera en 2003.

En sintesis

Alexander Zverev y Ben Shelton juegan este domingo la gran final del US Open 2026.

juegan este domingo la gran final del US Open 2026. Arthur Ashe Stadium alberga el encuentro definitivo a partir de las 12:00 horas de México.

alberga el encuentro definitivo a partir de las 12:00 horas de México. ESPN y Disney+ Premium transmiten en vivo el partido de tenis para todo México.