La Fórmula 1 se prepara para vivir una carrera histórica: la primera edición del Gran Premio de España en el circuito de Madring. Sin embargo, la parrilla no contará con todos sus protagonistas titulares, ya que Isack Hadjar no será de la partida en el evento.

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La ausencia del piloto francés de Red Bull Racing se debe a una lesión en la muñeca izquierda que sufrió entrenando boxeo en el receso de mitad de temporada. Aunque su proceso de rehabilitación avanza de forma positiva, los médicos y el equipo han decidido no arriesgarlo.

Por esta misma razón Hadjar se vio obligado a ausentarse de las dos fechas anteriores del calendario. Isack no pudo competir en el Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort ni en el Gran Premio de Italia en Monza, carreras en las que el neozelandés Liam Lawson tomó su lugar para acompañar a Max Verstappen.

Liam Lawson, Isack Hadjar y Max Verstappen en Madring (Getty Images)

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Esto, además, le da la chance a Yuki Tsunoda de participar de su tercer Gran Premio en la temporada 2026 como reemplazo del propio Lawson en la escudería Racing Bulls.

¿Cuándo regresa Isack Hadjar?

El principal objetivo tanto del piloto como de la escudería es concretar su esperado retorno para la siguiente cita del campeonato: el Gran Premio de Azerbaiyán (24 a 26 de septiembre).

Con dos semanas adicionales de descanso antes de enfrentar el veloz trazado callejero de Bakú, el equipo confía en que Hadjar recibirá finalmente el alta médica para volver al monoplaza y retomar su butaca titular de cara a la recta final de la temporada.