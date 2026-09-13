Toluca sigue con su senda victoriosa y no se deja estar pese a haberse coronado en la Leagues Cup hace pocos días.

Toluca sigue en un gran estado de forma. Después de coronarse en la Leagues Cup 2026 tras vencer a Rayados, los Diablos retomaron su actividad en la Liga MX y este sábado le ganaron por 5-2 a Atlas. Luego del partido, Antonio Mohamed le envió un aviso a todos sus rivales.

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Antes de la media hora Toluca ya le ganaba por 3-0 a Atlas y en total metieron goles Alexis Vega, Jesús Angulo, Federico Viñas y Paulinho además de un gol en contra de Jorge Rodríguez. Otra gran noticia para el club escarlata es el regreso del delantero portugués.

La palabra de Antonio Mohamed

“Con respecto al equipo, sí, el equipo sigue compitiendo, no permitimos que nos relajemos. Sabemos que todos los equipos se preparan para competirnos y nosotros tenemos que doblegar esfuerzos para seguir estando arriba, que es lo que nos proponemos todos los días”, comenzó diciendo el Turco Mohamed en conferencia de prensa.

“En cuanto nos confundamos y creamos que vamos a ganar con la camiseta nos van a dar un buen reto. El equipo no se confunde, el equipo está muy bien, el equipo sigue compitiendo y nosotros lo que dicen de afuera no escuchamos nada”, agregó el entrenador de Toluca.

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Toluca goleó a Atlas (Getty Images)

Por último, el DT argentino habló sobre la comunión que hay entre el grupo de jugadores y la afición escarlata: “Es muy bueno que los jugadores compartan con la afición y que se cree esa comunión. Es fundamental para tener ese apoyo y ese extra para jugar con confianza. Después, el canto de la gente, cuando se gana te quieren todo, el tema es que hay que mantener los pies sobre la tierra y pensar en ganar el próximo partido”.

El próximo partido de Toluca

Toluca tiene poco tiempo para preparar su próximo juego después de ganarle a Atlas debido a que el conjunto escarlata se enfrenta el próximo martes a Club Puebla a las 19:00hs (CDMX), en el partido pendiente por la Jornada 7 debido a que los Diablos disputaron la final de la Leagues Cup.

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En síntesis