¿Por qué Chivas vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026 de la Liga MX no va por TV abierta?

Chivas y Pumas se enfrentan por la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, pero el partido no estará disponible por televisión abierta. Esta es la razón y dónde podrá verse.

Chivas recibe este domingo a Pumas UNAM en uno de los duelos más atractivos y esperados de la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX. El compromiso de dos de los equipos grandes del fútbol mexicano inicia a las 19:07 hs (tiempo del Centro de México) y se lleva a cabo en el Estadio Akron.

Publicidad

El Rebaño Sagrado llega con la intención de hacerse fuerte en casa y mantenerse en los puestos altos de la tabla general, mientras que la escuadra auriazul busca dar un golpe de autoridad como visitante para escalar posiciones en el torneo.

¿Por qué el Chivas vs. Pumas UNAM no va por TV abierta?

La mala noticia para los aficionados rojiblancos y universitarios es que el partido no contará con transmisión en televisión abierta (ni por Televisa ni por TV Azteca). Esto se debe a que las Chivas de Guadalajara mantienen un acuerdo de derechos de transmisión en exclusiva para sus partidos como local a través de plataformas digitales.

En México, el juego entre Chivas y Pumas UNAM sólo puede verse en vivo y en exclusiva a través de Amazon Prime Video mediante suscripción. De igual forma, la cobertura de audio y el seguimiento en línea se encuentra disponible mediante Chivas TV.

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

El Guadalajara llega motivado tras mostrar regularidad en sus últimas actuaciones y sumar puntos clave que lo mantienen dentro de la zona de liguilla directa. El conjunto tapatío busca aprovechar la localía en el Akron para imponer condiciones ofensivas desde los primeros minutos.

Por su parte, Pumas UNAM encara este enfrentamiento con la urgencia de sumar tres puntos para no rezagarse en la clasificación. El cuadro del Pedregal ha mostrado pasajes intermitentes en las últimas fechas, por lo que una victoria en Zapopan sería un impulso anímico fundamental para encarar la segunda mitad de la fase regular.

En sintesis

Chivas y Pumas UNAM se enfrentan este domingo en la Jornada 8 del Apertura 2026.

se enfrentan este domingo en la Jornada 8 del Apertura 2026. Estadio Akron albergará el partido que iniciará a las 19:07 horas de México.

albergará el partido que iniciará a las 19:07 horas de México. Amazon Prime Video transmitirá en vivo y de forma exclusiva el encuentro en México.