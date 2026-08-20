Sin Sinner, ni Zverev: el máximo candidato a ganar el M1000 de Cincinnati

La competencia previa al US Open está llegando a su fin y nadie se quiere perder los 1000 puntos que entrega al campeón.

El Masters 1000 de Cincinnati entró en su fase más caliente con los cruces de cuartos de final ya listos en el Lindner Family Tennis Center. Sin figuras del calibre de Jannik Sinner o Alexander Zverev en el camino, la corona en territorio estadounidense quedó servida para un nuevo dueño. Entre los ocho sobrevivientes del cuadro principal, las miradas apuntan a un nombre con el recorrido necesario para dar el zarpazo definitivo sobre esta superficie.

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Candidatura clara en Cincinnati

Taylor Fritz asoma en el horizonte como el gran aspirante al trofeo en esta edición. Su jerarquía en canchas rápidas y la solidez de sus golpes en momentos clave le otorgan una luz de ventaja frente al resto de los competidores. Cuando los partidos apretan y la bola quema en los puntos decisivos, el estadounidense sabe resolver con la cabeza fría que da la experiencia en grandes citas.

Su primer obstáculo en esta instancia de los ocho mejores será su compatriota Brandon Nakashima, en un duelo 100% norteamericano. En la misma parte del cuadro, Tommy Paul se medirá cara a cara con el italiano Flavio Cobolli para buscar un cupo entre los cuatro semifinalistas. En tanto, la presencia del argentino Thiago Agustín Tirante le aporta la ilusión sudamericana al torneo cuando le toque enfrentar al francés Arthur Fils.

Alexander Zverev quedó fuera del Masters 1000 de Cincinnati de forma temprana. (GETTY IMAGES)

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Del otro lado del cuadro, Lorenzo Musetti asoma como la amenaza más seria para pelear el título hasta el final. El tenista italiano atraviesa un momento de forma brillante en el torneo y arrasa a sus rivales casi sin ceder sets en su camino. Su prueba de fuego en estos cuartos de final será frente al potente Frances Tiafoe, en un choque de estilos de alto voltaje.

Con este escenario planteado, las oportunidades están abiertas para todos, aunque los galones pesan fuerte en los momentos limite. La mezcla de jerarquía, temple y efectividad coloca a Fritz como la ficha más firme para quedarse con el trofeo en Ohio, aunque Musetti tiene el nivel colectivo para plantar batalla en la definición.

En síntesis

Taylor Fritz es el principal aspirante al título del Masters 1000 de Cincinnati.

es el principal aspirante al título del Masters 1000 de Cincinnati. Taylor Fritz enfrentará a Brandon Nakashima en los cuartos de final del torneo.

enfrentará a Brandon Nakashima en los cuartos de final del torneo. Lorenzo Musetti se medirá ante Frances Tiafoe en la otra llave del certamen.