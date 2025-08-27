El mercado de pases continúa a buen ritmo y los equipos se siguen preparando de la mejor manera para poder afrontar lo que queda del segundo semestre del 2025 de la mejor manera posible. Apenas cuatro meses quedan pero aún las directivas trabajan para las llegadas y salidas de jugadores.

En las últimas horas, el periodista Edgar Martínez señaló que un jugador de Tigres UANL podría abandonar el equipo en las próximas horas. Se trata del defensor Rómulo Zwarg, quien es seguido de cerca por el Santos de Brasil, hoy equipo de Neymar.

Así lo informó a través de ‘X’: “Rómulo interesa mucho en Santos FC. Tigres ya rechazó la primer propuesta pero hay insistencia, por lo que esperan una segunda oferta brasileña. La dirigencia no cierra las puertas a ninguna salida, siempre y cuando sea bajo una buena venta“.

Sin dudas que la presencia del astro brasileño es una motivación extra para dejar México pero también es necesario recalcar que el Peixe no pasa su mejor momento pese a ascender al Brasileirao para este actual curso. Marcha 15° entre 20 equipos y está a solo dos unidades de los puestos de descenso.

La plantilla ha sido visitada por la barra del club en las últimas semanas, donde incluso se vio un tenso intercambio de opiniones entre Neymar y los jefes de la barra de una de las instituciones más importantes, no solo de Brasil, sino de todo Sudamérica.

¿Cómo está siendo el ciclo de Rómulo en Tigres UANL?

Cabe añadir que el defensa central arribó a la institución regiomontana a inicios del 2025, por lo que apenas lleva disputados 25 encuentros, siendo titular en 20 de ellos. Además, marcó un gol y realizó una asistencia. Se ha asentado en el equipo y, salvo alguna cuestión puntual, siempre ha sido parte del onceno.

