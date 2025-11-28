La previa del juego entre Santos y Sport Recife de este viernes tuvo una sola situación sobre la cual aficionados y medios periodísticos se volcaron a atender: la presencia “infiltrada” de Neymar Jr. El talentoso enganche brasileño estuvo ‘en duda’ toda la semana producto de una situación poco común dentro del futbol, pero que lo terminó dejando en el campo.

Publicidad

Publicidad

El pasado 20 de noviembre, hace apenas ocho días, Neymar sufrió una rotura de menisco en la rodilla izquierda, un tipo de lesión que demanda un par de meses de rehabilitación. Al conocerse ese diagnóstico, todos los portales de Brasil dieron al capitán del ‘Peixe’ como para baja para el resto de la temporada, pero nadie imaginó lo que acabaría sucediendo.

Es que mientras todos criticaban la reiteración de inconvenientes físicos del “10”, el propio futbolista tomó la decisión de jugar igual estando lesionado todos los partidos que quedan en el año. Santos se encuentra en zona de descenso y está disputando la permanencia en el Brasileirao, y el líder espiritual y futbolístico del equipo optó por dejar la recuperación para después.

ver también Carlo Ancelotti, DT de Brasil, le respondió a Neymar Jr sobre su ausencia en la convocatoria: “Cuando yo hablo…”

Si bien lógicamente no puede desempeñarse en la plenitud de sus condiciones, Neymar Jr hizo oídos sordos a los médicos y postergó la operación a la que iba a ser sometido a corto plazo por aquella lesión. De este modo, entrenó al parejo del grupo durante las últimas prácticas, y terminó siendo titular esta noche para enfrentar a Sport Recife en Vila Belmiro.

Publicidad

Publicidad

Como si algo le faltara al crack brasileño, a los 24 minutos de partido Neymar convirtió el 1-0 de Santos ante Sport ante el delirio de decenas de miles de almas en el estadio. El atacante y emblema del ‘Peixe’ recibió de Tiquinho Soares en un contraataque, se quitó la marca y definió con clase cambiándole el poste al portero, para abrir el resultado en Sao Paulo.

Tweet placeholder

Con su nueva conquista ante Sport Recife, Neymar Jr llegó a 5 goles en el Brasileirao 2025/26, en 18 partidos jugados esta temporada. Las lesiones lo han azotado durante la campaña, pero cuando puede jugar no tarda en hacer la diferencia. En total, entre sus dos ciclos en el ‘Peixe’, el enganche posee la increíble marca de 144 tantos y 69 asistencias en 251 presentaciones.

Publicidad