Vila Belmiro tiene todo listo para albergar un duelo clave para la vida deportiva futura del Santos. El mítico equipo paulista se encuentra comprometido con la permanencia, y entró en la recta final del Brasileirao para definir si se queda o baja. Para poder salir de la zona roja, el dueño de casa tendrá que superar a Sport Recife, que lo visitará este viernes por la noche en un partidazo.

El Santos del astro brasileño Neymar Jr se ubica aún en puestos de descenso directo, en la 17° posición del torneo de la máxima cateogoría, pero con chances reales de salvarse. Actualmente, están colocados a un sólo punto de Vitoria, último equipo que hoy se encuentra fuera de la zona roja. Por ello, la importancia y la trascendencia de poder superar a Sport Recife.

Se trata, por otro lado, de un compromiso que de no ser por la dificultad que genera pelear por quedarse en Primera División, debiera ser sencillo. Es que el rival de turno está último y ya confirmó su caída a la Serie B de cara a la próxima temporada. Sport es el peor equipo del corriente Brasileirao, y sólo pudo ganar ¡2 partidos de 35! en lo que va de la actual campaña.

¿Juega Neymar Jr en Santos vs. Sport Recife por el Brasileirao 2025?

Si bien los médicos le han aconsejado dejar de jugar hasta el año próximo por sus condiciones físicas, se confirmó que Ney será titular en el ‘Peixe’ este viernes. El enganche viene de sufrir una rotura de menisco en la rodilla izquierda hace apenas una semana, y aunque lógicamente no se encuentra recuperado, pidió jugar y se infiltrará para afrontar una ‘final’ por el descenso.

Para colmo, en Vila Belmiro saben que Vitoria (16°), rival con el que compiten mano a mano, cruzará a Mirassol (4°), uno de los mejores equipos del torneo que incluso ya se clasificó a la Copa Libertadores. Bajo estas circunstancias, Santos tiene la gran posibilidad de terminar la jornada fuera de la zona roja y por ello Neymar no dudó en ponerse a disposición para el juego.

Neymar Jr se lesionó pero juega igual ante Sport [Foto: Getty]

La alineación confirmada de Santos con Neymar Jr desde el inicio:

Con la novedad de la titularidad del capitán, estos son los once iniciales del ‘Peixe’: Brazão; Vinicíus, Frías, Zé Ivaldo, Souza; Schmidt, Arão; Neymar Jr; Barreal, Guilherme, Tiquinho Soares. Por su parte, Sport Recife también está confirmado con los siguientes futbolistas: Gabriel; Alexandre, Thyere, Ramon, Cândido; Rivera, Kal, Lima, Matheusinho; Pereira, Pablo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Santos vs. Sport Recife por el Brasileirao 2025?

El encuentro entre el ‘Peixe’ y el ‘Leao do Norte’ se llevará a cabo HOY viernes 28 de noviembre, y tendrá como sede al imponente Estadio Urbano Caldeira (Vila Belmiro). El partido, por el juego correspondiente a la jornada 36 del Brasileirao 2025, comenzará a las 18.30 horas del Centro de México -21.30 hora local de Santos en Brasil-.

¿Qué canal transmite Santos vs. Sport Recife por el Brasileirao 2025?

El compromiso de esta tarde-noche, con la presencia de Neymar Jr, se podrá seguir en México por medio de la pantalla de Fanatiz, única señal con los derechos de transmisión. Por su parte, en Brasil, el cotejo se podrá sintonizar en forma exclusiva por las señales de SporTV y Premiere. En Argentina y el resto de Sudamérica no tendrá televisación.

