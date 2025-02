Tigres UANL había tenido un gran comienzo en el Clausura 2025 con tres victorias y un empate en los primeros cuatro partidos disputados. Sin embargo, los Felinos sufrieron este sábado su primera derrota en el torneo luego de caer por 1-0 con Toluca en el Estadio Nemesio Díez.

Perder con los Diablos Rojos en su cancha es una posibilidad, pero lo que llamó la atención fue la postura de Tigres a lo largo del partido. Después de la derrota y por la imagen que exhibió el equipo ante Toluca, Juninho, una leyenda del club auriazul, criticó a Veljko Paunovic.

El brasileño utilizó su cuenta de Instagram para apuntar contra el entrenador serbio tras la caída de Tigres: “Avísenle al señor entrenador que Tigres no es para cobardes“, escribió Juninho, quien se mostró visiblemente enfadado no solo por la derrota del equipo sino por cómo jugó.

Tigres le cedió la iniciativa por completo a los Diablos Rojos en el partido. La estadística marca que Toluca tuvo 26 remates totales y el 67% de la posesión, mientras que los Felinos solo patearon 7 veces y tuvieron el 33% de la posesión del balón. Por este motivo es que Juninho decidió criticar a Veljko Paunovic.

Veljko Paunovic apuntó contra el arbitraje

Luego de la derrota, Veljko Paunovic se quejó del arbitraje tras una jugada polémica que involucró a Uriel Antuna y Jesús Gallardo en la que se podría haber cobrado penal a favor de Tigres: “Puede ser que a lo mejor no hay una toma clara, pero todos en el campo sabíamos que era penal. El propio jugador de ellos dice que lo toca. Es lo que puedo decir, si hay algo que ustedes interpreten, miren el VAR, lo que tengan que hacer, pero eso afecta”.

“Yo no entiendo cómo esa jugada pasó así, sin cobrarla, no puedo aceptarlo. Estamos en un mundo en el que se pueden decir con respeto las cosas, también me tengo que abstener, pero por otro lado tienen que entender que nuestra afición espera que nosotros digamos algo después de esta situación”, agregó el técnico serbio.

Por último, Veljko Paunovic analizó el desarrollo del partido: “Me duele más que nada por los jugadores, están profundamente decepcionados. Vimos a un equipo que luchaba y creaba oportunidades. Lamentamos que tuvimos muchas jugadas a balón parado, saques de esquina que no encontramos el remate adecuado. También le doy crédito a Toluca por entender bien en esas situaciones y en la 2da parte buscamos las oportunidades en contraataque, ser compactos y bien organizados. El camino al área rival no era fácil pero sí tuvimos llegadas que también se podían haber efectuado”.