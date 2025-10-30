El mundo del futbol tiene cientos de historias para contar y giros que realmente pueden sorprender a más de uno. En esta caso, un entrenador que pasó por la Liga MX, entrenando a Tigres UANL y Chivas, tendrá un enorme desafío con la posibilidad de dirigir a una selección nacional.

Publicidad

Publicidad

ver también Guido Pizarro confesó la razón por la que Ángel Correa no fue titular: “Había que cuidarlo por…”

Se trata de Veljko Paunovic, de último paso por el Real Oviedo de España en los últimos meses. El estratega serbio de 48 años tiene todo listo para hacerse cargo de la Selección de Serbia, precisamente su nación natal. Sería la primera vez que dirija a un combinado nacional.

Así fue la información aportada por el medio Sportklub: “Aunque no hay confirmación por parte de la Federación Serbia de Futbol ni del futuro seleccionador, según las últimas informaciones se ha llegado a un acuerdo definitivo”.

El último paso como DT de Veljko Paunovic fue por el Real Oviedo de España. [Foto: Gertty Images]

Publicidad

Publicidad

Además, agregaron detalles del proceso: “Las negociaciones se llevaron a cabo en paz, lejos de la presión pública (…) finalmente, tras conversaciones concretas y la resolución de los principales obstáculos, llegó la respuesta positiva desde España”.

Acorde a Récord, quienes reclutan en Serbia esperan que ese bagaje de México y España, sirva para liderar un nuevo ciclo en la selección nacional. Y que este tipo de nombramiento pone un foco mediático importante sobre su figura: su experiencia mexicana ronda como un plus y al mismo tiempo genera preguntas sobre la adaptabilidad a un contexto totalmente distinto.

ver también Chivas no extendería el contrato de Alan Pulido: el club de la Liga MX que podría contratar al delantero

¿Cómo fue el paso de Veljko Paunovic por Tigres UANL y Chivas?

En lo que respecta al rendimiento deportivo, Paunovic estuvo primero en Chivas durante el 2023, donde dirigió Clausura (fue subcampeón) y Apertura. Allí fueron 44 partidos dirigidos, donde obtuvo 21 victorias, 8 empates y 15 derrotas, obteniendo un 53,79% de los puntos.

Publicidad

Publicidad

Luego, se hizo cargo de Tigres UANL durante la temporada 2024/2025, estando al frente del Apertura y Clausura. En el primer torneo quedó afuera en Cuartos de Final, y en el segundo ni siquiera llegó a terminar la competencia. Dirigió 35 cotejos, cosechando 20 triunfos, 6 empates y 9 caídas, significando una efectividad del 62,85%.

En síntesis