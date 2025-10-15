Ha sido una polémica en España que luego de que Veljko Paunovic lograra que el Real Oviedo ascendiera a LaLiga, el Grupo Pachuca decidiera decirle adiós. Aunque los resultados no se estaban dando como era el ideal, se enfrentaron en estas jornadas a equipos de alto calibre como era el Barcelona y el Real Madrid, por lo que causó extrañeza su decisión.

Total que así fue el tema con el serbio y hasta el momento se desconoce su versión de los hechos, pero terminó esa etapa como estratega. De acuerdo con Azteca Deportes, ante una posible salida de Efraín Juárez de Pumas, la idea era que el equipo buscara la opción de Veljko y es que ya tiene un panorama del futbol mexicano con su pasado en Chivas y Tigres.

A ambos equipos los llevó por un buen sendero de Liguilla e incluso final, por lo que tener a un técnico que haya logrado eso y además el ascenso en España no era cosa menor y de cierta manera era algo que la afición no veía con malos ojos. Sin embargo, de esa noticia que mencionó la fuente, ahora las cosas cambiaron y ya tiene un “nuevo equipo” en España.

El equipo por el que Paunovic no llega a Pumas

Este miércoles se dio a conocer que Paunovic será uno de los nuevos elementos de DAZN España, por lo que estará comentando el partido entre Atlético de Madrid y Osasuna el próximo sábado 18 de octubre. Con esto, se da entender que por el momento no habría intención de que en el equipo universitario le hagan una oferta.

Además, hay que tomar en cuenta que Juárez tendría cinco jornadas para acceder a la clasificación del Apertura 2025, de lo contrario ahora sí se podrían buscar opciones. Aunque los técnicos hacen contratos en este caso con DAZN, es muy probable que si se abre una oportunidad la tome, ya que sólo podría ser por algunos duelos importantes o incluso para darle exposición después de su salida, por lo que los auriazules aún podrían seguir con la posibilidad de ficharlo.