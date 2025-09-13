Tras el negativo recuerdo que había dejado Fernando Gago en el ‘Rebaño Sagrado’, la llegada de Gabriel Milito fue cuestionada desde un primer momento. Incluso antes de la firma y presentación, los fanáticos de las Chivas de Guadalajara se habían manifestado en contra del desembarco de otro argentino, que no estaba arraigado desde ningún aspecto a la esencia del club.

Pese a ello, una vez comenzado el trabajo de Milito en el conjunto rojiblanco, la afición decidió darle una oportunidad y alentar y apoyar a su equipo, ilusionándose con que esta vez sí se darían las cosas. Sin embargo, pronto se vieron decepcionados con el nuevo ciclo, desde los resultados y también a partir del funcionamiento poco alentador de Chivas en el colectivo.

Si bien es cierto que el Guadalajara ha hecho uno de los mercados de fichajes más pobres entre los clubes mexicanos, tampoco tiene una plantilla equivalente a la campaña que ha realizado hasta el momento. Y allí la principal crítica de los simpatizantes del Rebaño, que se han mostrado muy exigentes y han pedido tempranamente la partida del entrenador argentino.

Gabriel Milito se aferra al cargo como DT de Chivas [Foto: Getty]

Sin embargo, no son muchos de ellos los únicos que quieren a Gabriel Milito fuera de Chivas: hay un club del exterior que ha pedido a gritos el fichaje del DT para su plantel profesional. Mientras que los propios fanáticos del elenco rojiblanco no están conformes con lo que viene haciendo su estratega, el mismo entrenador tiene interesados fuera de México.

Es el caso de Independiente, cuya parcialidad ha hecho tendencia el nombre de Milito en las redes sociales en las últimas horas. Los usuarios que simpatizan por el tradicional club de la Liga Argentina han solicitado a sus directivos por la contratación del actual timonel de Chivas para tomar las riendas de una institución de Buenos Aires que hoy atraviesa una seria crisis.

ver también Efecto Álvaro Angulo: la mala racha de Independiente desde la salida del colombiano a Pumas

Históricamente, Independiente es uno de los equipos más ‘grandes’ de Argentina, además de uno de los de mayor palmarés y vitrinas. Sin embargo, desde hace años se encuentra en una debacle deportiva e institucional que repercute en todos los sectores del club. Y allí creen que Gabriel Milito es el ideal para ser su “salvador”. ¿Podrá poner fin a su relación con Chivas y hacer felices a todos?

Las súplicas del público de Independiente a Gabriel Milito:

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Tweet placeholder