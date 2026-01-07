La previa del inicio del Clausura 2026 no llegó con demasiadas novedades para Tigres UANL aparte de la salida de Sebastián Córdova hacia Toluca, por lo que una cara nueva en el predio de entrenamiento de los Felinos a días de que comience a rodar el balón nuevamente, llamó la atención de más de uno que se comentó a preguntar de quién se trataba el fichaje silencioso que puede terminar sorprendiendo.

Quién es la apuesta de Tigres UANL para 2026

Su nombre es Henrique Simeone. Se trata de un brasileño de apenas 18 años que también tiene nacionalidad mexicana y que está siendo probado por el entrenador principal, Guido Pizarro. En ese contexto, el mediocampista defensivo cumplió con creces en sus primeros días con el subcampeón reciente de la Liga MX.

Formado en Botafogo, llegó a Tigres para ser parte de fuerzas básicas y terminar de desarrollarse en dicho lugar. Con distintas presencias entre el equipo Sub-19 y el Sub-21, Simeone llegó a acumular 14 partidos con los Felinos antes de ser subido al primer equipo.

Henrique Simeone, segundo en la fila, está siendo parte de los entrenamientos con el primer equipo de Tigres UANL. (GETTY IMAGES)

Ahora, siendo observado de muy cerca, podría transformarse en un refuerzo silencioso, capaz de darle una variante más a Pizarro en una temporada en la que los Universitarios buscarán pelear en los distintos frentes en los que compitan.

En síntesis