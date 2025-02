Tigres UANL ha logrado comenzar el Clausura 2025 con un buen andar en cuanto a resultados, logrando colocarse en tercer lugar de la clasificación con 13 puntos sobre 18 posibles. Sin embargo, durante las últimas horas se han revelado detalles de la interna felina en los cuales se detalla un panorama que poco tiene que ver con este presente en la Liga MX.

Al respecto, durante la emisión del programa “La hora de Willie”, en RG La Deportiva, el periodista Willie González informó que la directiva auriazul tendría decidido despedir a Veljko Paunovic y que incluso ya le estarían buscando reemplazante. “Paunovic sabe que lo van a correr, tiene las horas contadas. Mauricio Culebro está fuera del país, ya andan buscando entrenador. Esa es la información que tenemos”, manifestó el conductor del mencionado envío.

Por otro lado, Edu Torres reveló que la relación dentro del vestidor entre el técnico de 47 años y los jugadores no está en su mejor momento. Además, dio cuenta sobre un duro mensaje que habría dicho el ex estratega de Chivas durante el entretiempo del reciente partido en el que Tigres venció por 2-1 a Atlas como local.

“Curiosamente había mucha gente en el vestidor (al término del primer tiempo), muchos utileros, muchas personas escucharon. Paunovic le dijo a los jugadores: ‘sé que me odian, pero ganen'”, comentó.

¿Qué dijo Veljko Paunovic en conferencia de prensa tras la victoria de Tigres ante Atlas?

Luego de consumada la victoria de los regiomontanos por la Jornada 6 del Clausura, Paunovic compareció en conferencia de prensa y se mostró poco conforme con sus futbolistas más allá del triunfo. Según sus palabras, lo que más molestó al europeo fue la situación de juego que derivó en la tarjeta roja de Guido Pizarro a los seis minutos del tiempo agregado de la segunda mitad.

“Son decisiones fatales y estoy muy molesto. En momentos no leemos bien el partido. Las pérdidas son una plaga que nos ha atacado en los últimos partidos, pero es más por falta de compromiso y no lo voy a perdonar. Es un mensaje para todos”, declaró.