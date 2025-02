Tigres UANL contó con uno de los mercados de invierno con menos movimientos de la Liga MX. Tan solo una llegada fue la que lograron concretar los Felinos -la del brasileño Rómulo Zwarg- a contraparte de cuatro bajas, entre las que figuró la de Samir Caetano.

Sin lugar en la consideración de Veljko Paunovic, el zaguero de 30 años -también brasileño- debió buscar un nuevo destino para su carrera, logrando recalar en Mazatlán para disputar el actual Clausura 2025. Y luego de algunas semanas de haber abandonado su lugar en el conjunto auriazul, el sudamericano explicó en entrevista con Mediotiempo los motivos de su salida de El Volcán, realizando también una autocrítica en la que dio cuenta de los motivos que lo llevaron a bajar su nivel.

“Fue algo personal, nada del club. Las cosas creo que no hablaron bien. Los jugadores viven de altos y bajos, yo llegué en un nivel muy alto y después no sé lo que pasó. Creí que podía regresar a mi nivel, pero no se pudo. Agradecer a Tigres todo lo que aportó para mi carrera. Si no fuera por ellos, yo no sé si hubiera llegado a México”, explicó Caetano, quien fichó por Tigres en agosto del 2022 desde el Watford inglés.

Samir Caetano explicó estuvo seis meses sin jugar en Tigres. (Getty Images)

Por otro lado, el carioca reveló cómo vivió los seis meses en los que estuvo sin actividad profesional, ya que ninguna oferta que llegó a sus manos durante el pasado mercado de fichajes lo convenció. Por ende, sin lugar en la alineación, debió pasar todo el Apertura 2024 alejado de las canchas.

“Es duro. En toda mi carrera fue la primera vez que me quedé seis meses sin jugar. Ni cuando me lesioné quedé tanto tiempo sin jugar. Entonces no tenía prisa. Regresando a la cancha poco a poco, con calma, pero con muchas ganas. No digo que yo tenía que entrar como titular, estoy explicando cómo funciona un jugador que viene de seis meses sin jugar. Entonces es poco a poco, hasta cuando tienes 90 minutos”, agregó.

Los números de Samir Caetano en Tigres UANL

Desde su llegada a Tigres en el verano del 2022 hasta su salida en el invierno del 2025, Samir Caetano registró 74 encuentros disputado en el equipo universitario, con tres goles y dos asistencias. Además, se dio el gusto de obtener tres títulos, entre los que figura el Clausura 2023 junto con el Campeón de Campeones y la Campeones Cup de ese mismo año.

